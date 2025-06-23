По прогнозам синоптиков, во вторник, 24 июня, ночью на севере и востоке области, а днём на юге и западе ожидаются грозовые дожди, местами возможен град. В среду, 25 июня, на юге области вновь дождь с грозой, временами сильный. Синоптическую картину дня дополнят шквал и град.





В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность без осадков.

- В ночью на вторник термометры покажут 7-12, на юге 15 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем 18-23, на юге 26 градусов выше нуля. В среду ночью термометры покажут 7-12 °С, днём 20-25 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 9-11 °С, днём 20-22 °С. В среду: ночью 10-12 °С, днём 23-25 °С.

Во вторник ожидается переменный северный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и севере. В среду северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и западе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



