В заключительном туре первого круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги преследовавший лидирующую тройку команд «Тобол» принимал команду из нижней части турнирной таблицы «Жетысу».

С мячом автор первого гола в ворота «Жетысу» Жаслан Жумашев / Фото instagram.com/jetisufk

Интересно, что нынешний главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ в качестве игрока костанайского клуба свой первый матч проводил 20 апреля 2000 года именно против талдыкорганцев и оформил в нем хет-трик в ворота «Жетысу», за который выступал в предыдущем сезоне.

На матч 13-го тура в стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Центральный» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Эссьен Эдедем, Ахмед Эль-Мессауди, Асхат Тагыберген и Наурызбек Жагоров, а также нападающие Жаслан Жумашев и Ислам Чесноков.

Уже на второй минуте встречи после атаки хозяев по левому флангу и подачи Асранкулова в штрафную площадь мяч от ноги российского полузащитника гостей Алана Чочиева попал к Жумашеву, который пробил с ходу из района 11-метровой отметки. Однако летевший в правый угол ворот мяч выбил российский нападающий «Жетысу» Руслан Болов.

Через три минуты «Тобол» усилиями Жумашева и Чеснокова заработал угловой удар на правом фланге. Защитники после подачи Тагыбергена выбили мяч, но тем снова завладели хозяева, провели быструю атаку по правому краю и после подачи Чеснокова по воротам в прыжке в борьбе с российским полузащитником Сосланом Такуловым пробил головой Асранкулов, но не попал в створ.

На 10-й минуте атака хозяев по центру с участием Жумашева и Эль-Мессауди завершилась передачей в штрафную площадь на ход Чеснокову, но того в последний момент опередил российский вратарь «Жетысу» Денис Кавлинов, бросившийся в ноги нападающему и получивший при этом травму, после которой его место в воротах занял Михаил Голубничий.

На 17-й минуте Чесноков в окружении трех защитников умудрился пробить по воротам из пределов штрафной площади, заработав в итоге угловой удар на правом краю атаки. При розыгрыше стандарта отбитый защитниками мяч подхватили игроки «Тобола», после чего Эль-Мессауди отдал его слева в штрафную площадь Асранкулову, но капитан хозяев упустил его за лицевую линию. А через две минуты Эль-Мессауди со своей половины поля сделал передачу вдоль левой боковой линии на ход Чеснокову, который от угла штрафной площади отдал мяч в центр набегавшему Жумашеву, а тот из района 11-метровой отметки пробил с ходу точно в левый нижний угол ворот мимо бросившегося навстречу вратаря - 1:0.

Роман Асранкулов успешно играл и в обороне и в атаке / Фото instagram.com/jetisufk

На 25-й минуте мяч во второй раз побывал в сетке ворот гостей: Чесноков отобрал его у соперника перед штрафной площадью, сделал передачу налево Асранкулову, а тот пробил по воротам. Вратарь отбил мяч, но капитан «Тобола» головой перевел его на правый край штрафной площади, откуда Жагоров сделал передачу в центр Жумашеву, отправившему его низом в сетку ворот. Но арбитр Денис Тевяшов из Уральска отменил взятие ворот, определив ранее положение «вне игры» у автора гола.

На 39-й минуте в одной из редких контратак гости заработали стандарт в четырех метрах от штрафной площади «Тобола», но немецкий защитник «Жетысу» Майк Карвот пробил выше ворот при его розыгрыше. Концовка тайма прошла при непрерывных атаках хозяев, заработавших еще четыре угловых удара, но их розыгрыши обострения не принесли.

Не первой же минуте второго тайма гости заработали штрафной удар у правой боковой линии, а после подачи вышедшего на замену полузащитника Мираса Оматая в штрафную площадь Болов пяткой переправил мяч в ближний угол ворот, но Устименко в падении поймал его.

Через минуту еще один штрафной удар в сторону ворот «Тобола» был назначен в четырех метрах от правого угла штрафной площади. После подачи Такулова из пределов штрафной площади головой пробил Давид Есимбеков, но Устименко кулаками выбил мяч. А в ответной атаке Эль-Мессауди пробил с дуги штрафной площади, но мяч пролетел. выше ворот.

На 52-й минуте Эссьен от центральной линии отдал мяч на левый край на ход Асранкулову, чью подачу в штрафную площадь прервали защитники, выбив мяч за лицевую линию. Но после подачи Тагыбергена на дальнюю штангу никто из игроков атаки не успел к мячу. Через три минуты капитан «Тобола» сделал передачу в штрафную площадь по левому краю Эль-Мессауди, который от лицевой линии вернул мяч назад. Жумашев пропустил его, а Асранкулов нанес удар по воротам, но мяч пролетел рядом с ближней штангой. Буквально в следующую минуту Жумашев опасно прострелил слева во вратарскую площадку, но к мячу немного не успел Чесноков.

Не прошло и минуты, как Жумашев после передачи Жагорова от лицевой линии с правого края сделал подачу на дальнюю штангу. Асранкулов головой перевел мяч в центр штрафной площади, откуда Чесноков пробил по воротам в падении через себя. Но удар принял на себя белорусский защитник гостей Максим Ковель, а затем Карвот головой выбил мяч из пределов штрафной площади.

На исходе часа игры гости провели контратаку по левому флангу, и защитник «Жетысу» Максат Тайкенов с острого угла сделал подачу верхом, на которую откликнулся Болов, пробивший головой рядом с дальней штангой. А на 63-й минуте российский полузащитник гостей Алан Чочиев после розыгрыша углового удара на левом фланге пробил от угла штрафной площади над ближним верхним углом ворот.

В ответной атаке Асранкулов отправил мяч со своей половины поля по левому краю Жумашеву, тот от боковой линии штрафной сделал подачу низом в центр набегавшему Чеснокову, который пробил с ходу в ближний угол ворот, но вратарь «Жетысу» отбил мяч на угловой. А после подачи Тагыбергена от левого углового флажка Миладинович во вратарской площадке не попал по отскочившему от газона мячу.

На 72-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на левом краю, и тут же в его составе состоялась двойная замена - вместо Тагыбергена и Жумашева на поле вышли соответственно Виктор Брага и Николай Сигневич. Подачу от углового флажка исполнил Эль-Мессауди, а Чесноков в высоком прыжке с линии вратарской площадки головой отправил мяч в правый нижний угол ворот, удвоив преимущество хозяев.

Иван Миладинович был надежен в обороне / Фото instagram.com/jetisufk

Гости уже через четыре минуты нанесли два удара по воротам соперника. Но после удара слева от границ штрафной площади Чочиева мяч головой выбил Миладинович, а Оматай пробил от левого угла штрафной площади выше ворот. И все же, когда до конца основного времени оставалось 10 минут, гости провели атаку по левому флангу, и после подачи Тайкенова в штрафную площадь Болов с линии вратарской площадки головой отправил мяч в сетку ворот. Не спас команду и прыжок Устименко - 2:1.

В игре Данил Устименко / Фото instagram.com/jetisufk

На 82-й минуте Александр Зуев заменил Эль-Мессауди. А через три минуты еще один опасный момент возник у ворот хозяев, когда сместившийся влево от правого угла штрафной площади Есимбеков пробил по воротам с отскоком от газона. Но Устименко грудью отбил отскочивший от газона мяч, а затем в броске поймал его. И в итоге «Тобол» удержал победу.

Нурбол Жумаскалиев после матча поздравил команду и болельщиков с победой:

- Спасибо игрокам за самоотдачу, хорошая игра была, интересная! Особенно первый тайм, в котором было очень много моментов, подходов к воротам, но мы не реализовали моменты. Во втором тайме забили второй гол и в концовке немного подсели, можно сказать, чем и воспользовался соперник. Соперник старался комбинировать. Пропустив гол в конце, у нас немножко пошла напряженность в игре. Но, самое главное, что ребята выдержали, и очень хорошие моменты были, и большую часть времени хороший футбол показывали.

«Тобол» поднялся на третью строчку в турнирной таблице, обойдя «Актобе», который уступил на своем поле «Астане» - 0:1. Столичный же клуб сохранил трехочковый отрыв от «Кайрата», переигравшего в Алматы «Кызылжар» - 1:0. А по потерянным очка лидерами по-прежнему являются «Астана» и «Тобол».

По итогам первого круга команды разделились на две семерки, и во второй накалилась борьба за выживание. В зоне вылета завершили первый круг «Туран», уступивший в гостях «Елимаю» (1:2), «Жетысу» и «Атырау», проигравший поднявшемуся на девятое место «Женису» (0:2).

В следующем туре «Тобол» будет принимать 29 июня на своем поле «Женис», с которым 25 июня здесь же сыграет первый полуфинальный матч Кубка РК.