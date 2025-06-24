Сегодня во время обсуждения в Сенате проекта нового Налогового кодекса член Комитета по финансам и бюджету Бекболат Орынбеков озвучил инициативу по реформированию системы специальных налоговых режимов (СНР), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно предложению, вместо действующих семи режимов останется только три. Первый из них будет предназначен для самозанятых граждан. Такой режим предполагает уплату налога по ставке 4 процента при годовом доходе до 15 миллионов тенге. При этом регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется.

Второй режим - на основе упрощенной декларации. Он будет рассчитан на предпринимателей с годовым доходом до 600 тысяч МРП (2,36 миллиарда тенге в 2025 году). Предлагается сохранить базовую ставку в 4 процента, однако маслихаты на местах смогут корректировать ее в пределах от 2 до 6 процентов. Также в этом режиме не будет ограничений по численности работников.

Третий режим будет применяться для крестьянских и фермерских хозяйств. В целом он сохранит нормы, действующие в текущем законодательстве. Однако в рамках обновленного подхода единый земельный налог заменят индивидуальным подоходным налогом.

Как отметил Бекболат Орынбеков, инициатива направлена на упрощение налоговой системы, сокращение административной нагрузки на бизнес и стимулирование роста самозанятости в стране. Предложенные изменения стали частью масштабной налоговой реформы, обсуждаемой в рамках нового Налогового кодекса.