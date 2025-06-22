План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 28 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.

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В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00

ИП Ещенко,

магазин «Зоосфера»,

«Перестройка»,

ТОО «F-lain» по ул. Дулатова, 184/1.

Частный сектор:

ул. Рабочая, 71-112,

ул. Байтурсынова, 167-205,

ул. Дулатова, 181-213,

ул. Шипина, 78-87,

ул. Алтынсарина, 155-189.

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00

детский сад по ул. Абая, 11/11.

Частный сектор:

ул. Школьная, 1-32,

ул. Северная, 1-23,

ул. Абая, 4-11, 2/1, 3/1,

ул. Энергетиков, 6/3, 11-13.

ТП – 561 (работы на ТП)

23 июня с 10:00 до 20:00

Школа № 21,

ТОО «Агрофирма «Диевская»,

магазины «Жасмин», «Нар»,

страховая компания «Намат»,

«Хюндай-центр»,

нотариус.

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 147/1,

ул. Наримановская, 122, 122/1, 126.

Частный сектор:

ул. Наримановская, 122/8, 122/10, 126/1.

ТП – 306 (работы на ВЛ)

24 июня с 10:00 до 14:00

ТОО «Костанайводхоз»,

магазин «Апорт»,

«Смешанные товары».

Частный сектор:

ул. Бородина, 151-161.

Светофор:

ул. Бородина – ул. Победы.

ТП – АЦК (промзона) (работы на ТП)

24 июня с 10:00 до 18:00

ИП Ким,

ИП Рак,

ИП Тетра,

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Саламатов,

ИП Алпамыс-групп,

ТОО «Ремпуть 2015»,

ГЭК – 25,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО «Алекс»,

ИП Болагак,

ИП Чемпалова,

ИП Нурмухамбетов,

ТОО «Нур-сат»,

магазин «Агромаркет»,

«Фурор-авто».

ТП – 254 (работы на ТП)

25 июня с 10:00 до 18:00

Синагога,

магазин «Даргез»,

спортивный клуб.

Спальный сектор:

пр. Абая, 33/1.

КТП – 46 (работы на ТП)

25 июня с 10:00 до 14:00

Магазин «Пента»,

«Умелец»,

«Компьютрон»,

«Форсаж»,

ИП Нур-Кос,

ИП Коломиец,

детский сад «Аружан»,

ТД «Таус».

Спальный сектор:

ул. Шевченко, 41, 47,

ул. Победы, 93/2, 60, 64.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/81-184/14,

ул. Козыбаева, 122-164,

ул. Амангельды, 112-122,

ул. Шевченко, 116-207,

ул. Победы, 41-141.

Светофор: