У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 28 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-349 (работы на ВЛ)
с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00
- ИП Ещенко,
- магазин «Зоосфера»,
- «Перестройка»,
- ТОО «F-lain» по ул. Дулатова, 184/1.
Частный сектор:
- ул. Рабочая, 71-112,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 181-213,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00
- детский сад по ул. Абая, 11/11.
Частный сектор:
- ул. Школьная, 1-32,
- ул. Северная, 1-23,
- ул. Абая, 4-11, 2/1, 3/1,
- ул. Энергетиков, 6/3, 11-13.
ТП – 561 (работы на ТП)
23 июня с 10:00 до 20:00
- Школа № 21,
- ТОО «Агрофирма «Диевская»,
- магазины «Жасмин», «Нар»,
- страховая компания «Намат»,
- «Хюндай-центр»,
- нотариус.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 147/1,
- ул. Наримановская, 122, 122/1, 126.
Частный сектор:
- ул. Наримановская, 122/8, 122/10, 126/1.
ТП – 306 (работы на ВЛ)
24 июня с 10:00 до 14:00
- ТОО «Костанайводхоз»,
- магазин «Апорт»,
- «Смешанные товары».
Частный сектор:
- ул. Бородина, 151-161.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Победы.
ТП – АЦК (промзона) (работы на ТП)
24 июня с 10:00 до 18:00
- ИП Ким,
- ИП Рак,
- ИП Тетра,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Саламатов,
- ИП Алпамыс-групп,
- ТОО «Ремпуть 2015»,
- ГЭК – 25,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО «Алекс»,
- ИП Болагак,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ТОО «Нур-сат»,
- магазин «Агромаркет»,
- «Фурор-авто».
ТП – 254 (работы на ТП)
25 июня с 10:00 до 18:00
- Синагога,
- магазин «Даргез»,
- спортивный клуб.
Спальный сектор:
- пр. Абая, 33/1.
КТП – 46 (работы на ТП)
25 июня с 10:00 до 14:00
- Магазин «Пента»,
- «Умелец»,
- «Компьютрон»,
- «Форсаж»,
- ИП Нур-Кос,
- ИП Коломиец,
- детский сад «Аружан»,
- ТД «Таус».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко, 41, 47,
- ул. Победы, 93/2, 60, 64.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/81-184/14,
- ул. Козыбаева, 122-164,
- ул. Амангельды, 112-122,
- ул. Шевченко, 116-207,
- ул. Победы, 41-141.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
- ул. Баймагамбетова – ул. Тауельсиздик.
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