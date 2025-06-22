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У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

22 июня 2025, 16:29 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 28 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

 

 ТП-349 (работы на ВЛ) 

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00

  • ИП Ещенко, 
  • магазин «Зоосфера», 
  • «Перестройка», 
  • ТОО «F-lain» по ул. Дулатова, 184/1.

Частный сектор:

  • ул. Рабочая, 71-112, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 181-213, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00

  • детский сад по ул. Абая, 11/11.

Частный сектор:

  • ул. Школьная, 1-32, 
  • ул. Северная, 1-23,
  • ул. Абая, 4-11, 2/1, 3/1,
  • ул. Энергетиков, 6/3, 11-13.

ТП – 561 (работы на ТП)

23 июня с 10:00 до 20:00

  • Школа № 21, 
  • ТОО «Агрофирма «Диевская», 
  • магазины «Жасмин», «Нар», 
  • страховая компания «Намат»,
  •  «Хюндай-центр», 
  • нотариус.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 147/1, 
  • ул. Наримановская, 122, 122/1, 126.

Частный сектор:

  • ул. Наримановская, 122/8, 122/10, 126/1.

ТП – 306 (работы на ВЛ) 

24 июня с 10:00 до 14:00

  • ТОО «Костанайводхоз», 
  • магазин «Апорт», 
  • «Смешанные товары».

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 151-161.

Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Победы.

ТП – АЦК (промзона) (работы на ТП)

24 июня с 10:00 до 18:00

  • ИП Ким,
  • ИП Рак, 
  • ИП Тетра, 
  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Саламатов, 
  • ИП Алпамыс-групп, 
  • ТОО «Ремпуть 2015», 
  • ГЭК – 25,
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ИП Болагак, 
  • ИП Чемпалова, 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ТОО «Нур-сат», 
  • магазин «Агромаркет», 
  • «Фурор-авто».

ТП – 254 (работы на ТП)

25 июня с 10:00 до 18:00

  • Синагога, 
  • магазин «Даргез», 
  • спортивный клуб.

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 33/1.

КТП – 46 (работы на ТП) 

25 июня с 10:00 до 14:00

  • Магазин «Пента», 
  • «Умелец», 
  • «Компьютрон», 
  • «Форсаж», 
  • ИП Нур-Кос, 
  • ИП Коломиец, 
  • детский сад «Аружан», 
  • ТД «Таус».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко, 41, 47, 
  • ул. Победы, 93/2, 60, 64.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/81-184/14, 
  • ул. Козыбаева, 122-164, 
  • ул. Амангельды, 112-122, 
  • ул. Шевченко, 116-207, 
  • ул. Победы, 41-141.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы, 
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина, 
  • ул. Баймагамбетова – ул. Тауельсиздик.