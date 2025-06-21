«Тобол» победил и ворвался в тройку лидеров КПЛ
Костанайский «Тобол» дома сыграл с талдыкурганским «Жетысу» в матче 13-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.
©ФК "Тобол"
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Тобол»: Устименко, Асранкулов, Ндиайе, Эссьен, Жумашев, Эль-Мессауди, Чесноков, Вукчевич, Тагыберген, Жагоров, Миладинович;
«Жетысу»: Кавлинов, Шмидт, Ковель, Фофана, Такулов, Чочиев, Тайкенов, Есимбеков, Сериккул, Карвот, Болов.
Хозяева в статусе фаворита не форсировали события, открыв счет в середине первой половины, на прострел в центр штрафной Ислама Чеснокова откликнулся Жаслан Жумашев. Костанайцы после гола действовали по счету и победили — 2:1.
Теперь у «Тобола» 27 очков, и он вышел на третью строчку турнирной таблицы, «Жетысу» с десятью баллами идет предпоследним.
«Тобол» — «Жетысу» 2:1 (1:0)
Голы: Жумашев 19 (1:0), Чесноков 72 (2:0), Болов 81 (2:1)
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