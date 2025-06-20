Фридом Финанс, под руководством Тимура Турлова, прокомментировала завершённую проверку со стороны Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Республики Казахстан. Проверка, проходившая с 28 октября по 6 декабря 2024 года, касалась использования биометрической идентификации Face ID в мобильном приложении Tradernet.

В Фридом Финанс уточнили, что технология применяется исключительно по желанию пользователя и позволяет упростить авторизацию. Однако казахстанское законодательство запрещает брокерам использовать сторонние системы верификации биометрических данных, тогда как банкам это разрешено.

Как подчеркнул Тимур Турлов, различие в регулировании брокеров и банков в условиях цифровой трансформации требует переосмысления:

«Когда пользователь сам активирует Face ID на своём устройстве, это его сознательный выбор. Запрет на подобную функцию — тормоз для технологического прогресса».

Результаты и реакция на проверку

Проверка завершилась оформлением 41 административного протокола. 20 из них касались использования биометрической аутентификации до официального запрета, остальные 21 — после получения предписания об отключении функции, на которое компания запросила технический срок до июня 2025 года.

Тем не менее, Фридом Финанс завершила внедрение альтернативного механизма авторизации досрочно — уже к 26 мая. В обновлённой версии приложения используется авторизация с помощью динамических кодов, что соответствует всем требованиям регуляторов.

Тимур Турлов прокомментировал:

«Мы оперативно адаптировали систему, чтобы соответствовать установленным нормам. Но важно, чтобы нормативная база развивалась в темпе с цифровыми решениями».

Компания также отметила, что подобные проверки являются частью регулярного надзора за крупными участниками финансового рынка. В холдинге уверены, что такие инициативы лишь укрепляют доверие к инфраструктуре и демонстрируют приверженность высоким стандартам прозрачности и безопасности.

Финансовая устойчивость на фоне проверок

Несмотря на правовую адаптацию и технические доработки, Фридом Финанс продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. В мае 2025 года рыночная капитализация холдинга достигла $10 млрд, впервые превысив показатели компании «Казатомпром».

Состояние Тимура Турлова, по данным Forbes, выросло до $7,2 млрд, сделав его самым состоятельным гражданином Казахстана. По его словам, такие результаты стали возможны благодаря долгосрочной цифровой стратегии, опирающейся на масштабирование единой экосистемы и инвестиции в клиентский опыт.

Финансовые показатели и технологическая трансформация

Согласно последней отчётности, за третий квартал 2025 финансового года Фридом Финанс получила $236,6 млн выручки — рост на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль достигла $78,1 млн, несмотря на затраты на соответствие требованиям регулятора.

Фридом Финанс включает в себя Freedom Broker (KASE), Freedom Finance Global (AIX), Freedom Bank, а также страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance. Такое объединение формирует цифровую экосистему, охватывающую все аспекты финансового обслуживания.

Тимур Турлов отметил:

«Мы последовательно строим экосистему, которая объединяет финансы, технологии и социальную ответственность. Это не только усиливает конкурентные позиции, но и делает нас частью долгосрочной трансформации отрасли».

Стратегический вектор и будущее экосистемы

В Фридом Финанс убеждены, что обновление регуляторных норм необходимо для полноценного развития финтеха. Холдинг продолжает взаимодействие с АРРФР в рамках законодательного диалога, чтобы добиться баланса между инновациями и нормативным соответствием.

Под руководством Тимура Турлова, компания остаётся ориентированной на прозрачность, развитие цифровых решений и усиление клиентского опыта. Пройденная проверка лишь подчеркнула зрелость операционных процессов Фридом Финанс и готовность холдинга соответствовать самым строгим требованиям современного финансового рынка.

Партнерский материал