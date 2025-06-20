По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 июня, на севере, востоке и западе области ожидаются дожди и грозы, местами возможен град. В воскресенье, 22 июня, на севере, востоке и западе пройдут грозовые дожди, днём возможен шквал, град. В понедельник, 23 июня, на территории области вновь будут идти дожди с грозами, на западе, севере и востоке — сильные дожди. Вновь синоптическую ситуацию осложнят шквал и град.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу — дождь, гроза.

- Ночью в субботу по области будет 12-17 градусов тепла,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 22-27 °С, на юге области 30 °С. В ночь на воскресенье прогнозируем 13-18 °С, в дневное время термометры покажут 22-27 °С, на юге и востоке 30 °С. В понедельник ночью снова будет 13-18 °С, днём воздух прогреется до 20-25 °С, на юге и востоке до 28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15 °С, днём 25-27 °С. В воскресенье: ночью 13-15 °С, днём 23-25 °С. В понедельник: ночью 13-15 °С, днём 23-25 °С.

В сближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с. В субботу на севере и западе области по прогнозу - порывы до 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ