Монеты двух номиналов перестанут выпускать в Казахстане
Монеты номиналом 1 и 2 тенге больше не будут чеканить в Казахстане. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Как объяснил глава Нацбанка, решение обусловлено нецелесообразностью дополнительных расходов на выпуск монет столь малого номинала.
"Мы согласны, что нам нецелесообразно ее (1 тенге - прим.) чеканить, поэтому базовый план у нас такой: она у нас, которая в обороте есть, есть и будет ходить, но чеканить дополнительно мы не планируем. И 2 тенге тоже, да", - отметил Сулейменов в кулуарах Сената.
Он подчеркнул, что находящиеся в обращении монеты изымать не будут, однако производство новых прекращается.
"Те, которые в обороте ходят - у нас в кармане, еще где-то - понятно, их изымать не будем. Но на новые монеты мы денег не тратим", - заключил глава Нацбанка.
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