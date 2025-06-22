Без выпечки. Что очень радует, когда на улице жара за тридцать. Использовать можно почти любые ягоды и фрукты. Сейчас в самом разгаре сезон садовой земляники. И она в этом десерте очень хороша.

Десерт в банке можно брать с собой

Базовый рецепт я взяла у фудблогера vvp050. Как водится, внесла некоторые изменения. Автор называет его «суфле в стакане». Я бы к суфле этот десерт не отнесла, но в остальном, как и обещано, получается очень приятная штучка.

На пробу я сделала всего порцию. Стакана подходящего объема у меня не нашлось, поэтому я взяла другую посуду, памятуя, что десерты в банках до сих пор в моде. Удобно же. Можно и на пикник взять, и на работу с собой.

Требуется клубника, готовый зефир, сметана или густой натуральный йогурт. Зефир самый обычный. Я взяла бело-розовый, можно и чисто белый. Других цветов (а сейчас есть наборы и с желтым, сиреневым, зеленым зефиром) поостереглась. Разводы будут неаппетитными. И лучше без интенсивной отдушки, чтобы аромат живой ягоды не забивала.

Режем клубнику на кусочки. Примерно так же нарезаем и зефир. Нож придется пару раз помыть, а то он липнуть начинает. Автор рецепта говорила, что ей больше нравится не с йогуртом этот десерт, а со сметаной. Я тоже купила сметаны. Но она у всех наших производителей такой консистенции, как будто немного взбита. Не льется. Поэтому я нашла компромисс: смешала две части сметаны и одну - греческого йогурта.

Клубнику и зефир порезала примерно одинаковыми кусками

На дно банки положила кусочки зефира, щедро залила сметаной (чтобы зефир не проглядывал), поверх - ложки две столовых клубники, дальше - сметану, зефир, стараясь утопить его в сметане, снова ягоды. Верхний слой - сметанный. Автор украсила верх капельным шоколадом. Я обошлась.

Когда завершила все манипуляции, подумала, что спокойно можно было в миске смешать зефир со сметаной и быстренько этим миксом переслаивать клубнику. Впредь так и стану делать. А готовить этот десерт точно буду. Он провел ночь в холодильнике. Утром был очень хорош. Зефир растворился в сметане, клубника пустила сок - свежо, не очень сладко, вкусно. Пропорции продуктов - на глазок и ваш вкус.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ