Центр Костаная на один день оставят без горячей воды
20 июня 2025, 10:14 | ЖКХ
В понедельник, 23 июня, ГКП "КТЭК" запланировало работы по замене дефектной задвижки Д 200 мм на тепломагистрали ТМ-2 по ул. Тауелсиздик. В связи с этим 124 многоэтажных дома в центре города будут отключены от горячего водоснабжения.
Срок устранения дефекта и восстановления горячего водоснабжения - с 09:00 по 18:00. ГКП приносит извинение за причинённые неудобства.
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