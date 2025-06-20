В понедельник, 23 июня, ГКП "КТЭК" запланировало работы по замене дефектной задвижки Д 200 мм на тепломагистрали ТМ-2 по ул. Тауелсиздик. В связи с этим 124 многоэтажных дома в центре города будут отключены от горячего водоснабжения.

Срок устранения дефекта и восстановления горячего водоснабжения - с 09:00 по 18:00. ГКП приносит извинение за причинённые неудобства.