В Костанайской области отмечен устойчивый рост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас их, по данным областного управления предпринимательства, действует 67 000. Почти половина сосредоточена в Костанае. Положение закономерное, но оно не отменяет необходимости развивать бизнес в других городах и районах. Чем и кому для этого надо помогать, обсуждали 17 июня на заседании акимата Костанайской области.

Территория фабрики «Большевичка» станет малой промышленной зоной в Костанае

МСБ для анализа выделили не случайно. Буквально пару недель назад на подобном заседании речь шла об инвестиционной активности предпринимателей и привлекательности регионов для бизнеса, который выбирает, куда ему стоит деньги вкладывать. И там четко считывалась тенденция, как районные акимы умело «привязывают» работу крупных компаний, которые планомерно и по собственному разумению вливают средства в развитие своих предприятий, к инициативам власти и к господдержке.

- Чем выше доля малого и среднего бизнеса в экономике, тем более устойчивой эту экономику можно считать, - обозначил точку отсчета аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - В развитых странах внутренний валовой продукт, произведенный субъектами МСБ, составляет от 40 до 60 процентов. Например, в США - 45%, в Японии - 50%, Южной Корее - 52%, Германии - 55%. Это не только сфера занятости для людей, но и источник инноваций для экономики. Малые и средние компании там активно работают в промышленности и - что немаловажно - встроены в цепочки поставок крупных корпораций.

На совещании обсудили, как в области реализуется идея о «создании пояса МСБ вокруг градообразующих предприятий». Идея на самом деле не нова. В разные годы она называлась по-разному: то программа развития якорных производств и их спутников, то происходило сегментирование крупных компаний с опекой их «дочек», оказывающих материнским предприятиям услуги в формате аутсорсинга... Помнится, в Житикаре на асбестовом комбинате было немало таких проектов. Сейчас житикаринцев снова поставили в пример.

Двум начинающим предпринимателям в этом районе ТОО «Комаровское горное предприятие» выделило 30 млн тенге в качестве беспроцентного кредита сроком на пять лет. Льготный период по возврату - два года. Планируется, что в дальнейшем эти средства на револьверной основе направят на финансирование других стартовых проектов.

Пока речь идет об открытии швейного цеха, где будут изготавливать полипропиленовые мешки и пакеты. Мощность 2 млн штук в год, создается 5 рабочих мест, сумма займа - 10 млн тенге. Произведен закуп необходимого оборудования, ТОО предоставило начинающему предпринимателю помещение в селе Пригородное. Продукция предназначена для горного предприятия, которое будет полностью покупать произведенную тару для своих нужд. Второй проект реализуется там же. Это строительство теплицы. Сумма займа - 20 млн, создается 4 рабочих места. Недавно аким Житикаринского района на заседании областного инвестиционного штаба говорил, что подобные программы намерены реализовать АО «Костанайские минералы» и ТОО «Брент».

- Создание бизнесов вокруг крупных промышленных предприятий - это важная работа, - отреагировал аким области, - все, что сегодня импортируется и что можно заменить товарами местного производства, надо стараться выпускать самим.

Намечено провести встречу с руководством крупных промышленных предприятий, чтобы эта программа в области стала масштабной.

- Кроме того, ведется работа по созданию малых промышленных зон, - доложил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Назарбек КОНКАБАЕВ. - В одной из них в Костанае ведется строительство локализационного центра по производству автокомпонентов. Вторая включает реконструкцию швейных цехов фабрики «Большевичка». Проект подразумевает размещение на подготовленных и оснащенных коммуникациями площадях предприятий малого бизнеса на льготных условиях аренды.

- Если человек проявляет интерес к предпринимательству, наша с вами задача взять его и вести до того момента, пока он не встанет на ноги, - сказал Аксакалов, адресуясь к главам городов и районов. - Ему следует помочь, сопровождать, потому что в ваших руках есть вся необходимая информация по господдержке, вам известен алгоритм действий госорганов, вы должны знать, как работать с банками, палатой предпринимателей. Наша задача - исполнительной власти - помогать. Тем более что в области еще много незакрытых ниш, где мог бы себя проявить именно малый и средний бизнес. Мало предоставляется интеллектуальных услуг, в сельском хозяйстве нужно активнее применять умные технологии, которых много в животноводстве, сфере защиты растений. Свободна ниша по вывозу и переработке мусора, в том числе крупногабаритного, строительного. Много нереализованных идей для креативной индустрии: например, разработка игр, образовательных программ с учетом нашей природы, сакральных мест, достопримечательностей

По словам Кумара Аксакалова, необходимо регулярно анализировать работу акиматов с точки зрения эффективности МСБ. Рост количества субъектов малого и среднего бизнеса - это хорошо, но должно повлечь за собой увеличение объемов работ и сумм выплаченных налогов. Аким подчеркнул, что, «если просто количество растет, а эти показатели стоят на месте, значит, это неэффективная работа».

Фото Галины КАТКОВОЙ