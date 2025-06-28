Каково это - примерить на себя роль вожатого, особенно когда речь идет о детях с особыми потребностями? Своим опытом делится Екатерина КУЛИКОВА, чье сердце отдано центру «Хатико».

Екатерина Куликова в объятиях детей

Катя пришла работать в лагерь кухонной рабочей. Но в перерывах помогала вожатым: проводила игры, а на День театра сыграла лису. Не успела отработать и пары смен на кухне, как ей предложили стать помощником вожатого. Девушка быстро всему обучилась и сегодня помогает новеньким.

- Расскажите о своём первом дне в роли вожатой…

- Этот день помню смутно. Но тот момент, когда меня впервые оставили наедине с детьми, никогда не забуду. Я стояла перед всем отрядом и понимала, что все: умеешь ты или нет, но нужно как-то играть, координировать, быть взрослым. А ещё помню, как мне доверили 12 детей, все - без сопровождения (обычно приезжают со взрослыми). Нужно было построить шалаш из веток - тот ещё квест. Мне казалось, я одновременно няня, архитектор и прапорщик, командующий ротой. Но дело в опыте и навыках. В итоге не только построили шалаш, но и сделали перед ним «костровую зону».

- Самый забавный или необычный вопрос, который вам задавали дети?

- «А вы что, с нами едите?» - забавный и частый вопрос при первой встрече. Иногда дети так удивляются, когда понимают, что я тоже живу в городе. Люблю в такие моменты отшутиться: «Я-то обычно сплю с медведем в берлоге, пока смен нет, но в этот раз решила вас до города проводить».

Или моё любимое: «Вы что, вообще не спите?». Вышла ночью в уборную, вижу - свет горит. Это два ребёнка в «Уно» играют. В двенадцать ночи! Я ответила: «Зло никогда не дремлет», - и пошла укладывать их обратно.

В лесу на позитиве

- Что самое сложное в работе вожатой?

- Это, безусловно, большая нагрузка. Подъём в 8:00, отбой в 22:00 - и всё это время ты работаешь. Конечно, есть приёмы пищи, но и во время еды мы чаще всего обсуждаем, что у нас дальше по расписанию и как всё организовать. Это всегда тот ещё челлендж - за тихий час или после отбоя успеть подготовиться к следующему дню: от сценария до реквизита. Днём почти всё время на ногах. Выматываешься как физически, так и эмоционально. Ну и, как ни банально, интернет. Мы работаем за городом, и если связь есть, то очень плохая.

- Насколько сложно или легко создать нужную психологическую атмосферу среди детей с ОВЗ в лагере?

- На самом деле всё проще, чем кажется. Как я люблю шутить при новеньких вожатых: «Главное - спокойствие. Они чуют ваш страх». Стоит относиться к особенным детям, как к обычным, просто мягко сглаживать возникающие особенности. В сущности, все дети одинаковые: всем хочется заботы, понимания, веселья, попинать мяч и вкусно поесть.

- Какие трудности возникают при работе с детьми с ОВЗ?

- Иногда без подготовки бывает сложно понять ребёнка, особенно если он приехал впервые. Бывают дети, которые не говорят или не выходят на контакт. Есть те, кто реагирует криком или агрессией на обычные действия. Это не плохо - просто сложно. Мы в этом всегда полагаемся на родителей: они с ребёнком постоянно, а мы - всего несколько дней.

- Как бы вы справились с конфликтом между отдыхающими?

- Спокойно. Сначала выслушиваю обе стороны - часто этого хватает. Если нет - развожу по сторонам, даю паузу, иногда отвлекаю делом. Потом решаем вместе, без криков и обвинений. Главное - не включаться в конфликт, быть над ним, а не его частью. Иначе всё превратится в базар.

Флешмоб

- Как бы вы поступили с ребёнком, который плохо себя вёл и не следовал инструкциям?

- Иногда ребёнку нужно просто дать время. Не грузить его сразу правилами игры или расписанием, а позволить освоиться, привыкнуть к лагерю. Благо, территория у нас закрытая - можно спокойно ходить где удобно. Особенно в коротких, пятидневных сменах важно дать адаптационный период.

- Ездили ли в лагерь, когда были маленькой?

- На самом деле я с детства в лагерях: и с той, и с другой стороны, так сказать. Я была ребёнком работника, поэтому проводила почти всё лето в лагерях. Часто помогала. Например, кухня опаздывала с обедом или кому-то нужно было отнести ключи - подключали меня.

- Как справляетесь со стрессом?

- У нашего директора есть фраза: «Солнце тёплое, трава зелёная». Она звучит смешно, но смысл в ней правильный. Когда начинаешь тревожиться или загоняться, иногда просто нужно остановиться и заземлиться. Ну и ещё плюс работа в большом коллективе - можно выдохнуть, пока другие работают. Например, Миша - спортинструктор играет с детьми в футбол, а я могу отдохнуть у себя в комнате. Миша, в свою очередь, отдыхает, когда мы проводим настольные игры.

Фото на память

- Какая часть дня для вожатого - любимая?

- Обед. На нём дают конфеты и пирожок. И сончас. Шутка. На самом деле я обожаю походы в лес и творческие мероприятия. Обычно отвечаю за творчество - особенно важно в дождливую погоду. У каждого вожатого есть свои любимые активности, но это не значит, что я не люблю, например, эстафеты или День театра.

- Опишите работу вожатого тремя словами.

- Терпение. Труд. Любовь.

- Вы привыкаете к детям? Какие чувства испытываете, когда дети покидают лагерь? Бывали слёзы?

- Конец смены - это всегда коллективные рыдания. Особенно когда уже на чемоданах, и мы собираемся, чтобы писать друг другу прощальные открытки (у нас такая традиция). Все обнимаются и рыдают. Иногда так навалятся, что, кажется, задушат. Один раз все навалились так, что мы даже упали все вместе. И посмеялись, и поплакали, так сказать.

И непогода нипочем

- Расскажите немного о лагере «Хатико». Какие изменения произошли с начала его работы?

- На самом деле многое изменилось. Лагерь был изначально палаточным. Ждали хорошей погоды и выезжали в лес - жили в палатках, без удобств. Кухня была привозная, а из развлечений - походить по шишкам, аналог массажа. За 10 лет проделана огромная работа. Построены корпуса. В этом году построили спортзал и горку, на которой можно кататься и зимой, и летом.

Фото из личного архива Екатерины КУЛИКОВОЙ