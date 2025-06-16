В предпоследнем туре первого круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» встречался в Кызылорде с «Кайсаром».

Фаворитом этой встречи был костанайский клуб, занимавший четвертое место и побеждавший в четырех последних матчах. Кызылординцы же еще три тура тому назад располагались внизу турнирной таблицы, но, набрав в последних играх семь очков, смогли улучшить свое положение.

С мячом автор гола в ворота «Кайсара» Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

На поле стадиона имени Гани Муратбаева в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Темирлан Ерланов и Марко Вукчевич, полузащитники Эссьен Эдедем, Асхат Тагыберген и Ахмед Эль-Мессауди, а также нападающие Александр Зуев и Ислам Чесноков.

Перед матчем кызылординцы вручили специальный халат завершившему накануне свои выступления в сборной Казахстана Тагыбергену, являющемуся воспитанником «Кайсара».

Гости очень активно начали встречу, и уже на первой минуте Чесноков нанес удар метров с 25-ти в правый нижний угол ворот, но вратарь «Кайсара» Нурымжан Салайдин в падении перевел мяч на угловой. После подачи со стандарта Тагыбергена, защитники выбили мяч, но он остался у «Тобола», который провел атаку по правому краю, откуда из пределов штрафной площади по воротам пробил Вукчевич. Его удар заблокировал Карам Султанов, и - вновь угловой удар. Защитники после подачи со стандарта вынесли мяч за пределы штрафной площади, но он снова остался у гостей, очередной удар по воротам у которых нанес Эль-Мессауди, пробивший от левого угла штрафной площади над ближней крестовиной ворот.

Кызылординцы ответили первым ударом в сторону ворот на 11-й минуте, но Айбол Абикен с дальней дистанции пробил выше створа. Через две минуты гости заработали штрафной удар на правом краю атаки за снос Чеснокова, но после розыгрыша стандарта мяч от ноги Зуева вылетел за пределы поля. Еще через три минуты состоялся первый угловой удар у ворот «Тобола», но его розыгрыш обострения не принес.

А на 18-й минуте гости провели быструю атаку по левому краю с участием Асранкулова, Эль-Мессауди и Зуева. Последний почти от лицевой линии сделал передачу низом назад в центр, на которую откликнулся Вукчевич, пробивший с границы штрафной площади с ходу точно в правый нижний угол ворот, открыв счет в матче.

«Тобол» после забитого гола продолжал владеть мячом, заработав еще два угловых удара на обоих флангах. А на 29-й минуте после атаки по центру и подачи в штрафную площадь головой по воротам пробил Эль-Мессауди, но мяч поймал вратарь «Кайсара».

На 38-й минуте одну из редких контратак «Кайсара» завершил ударом низом от правого угла штрафной площади в дальний угол ворот полузащитник хозяев Дидар Жалмукан, и мяч, отскочив от газона, залетел мимо рук прыгнувшего за ним Бусурманова в сетку ворот - 1:1.

Через минуту Зуев, получив мяч от Чеснокова перед штрафной площадью, вошел в нее и пробил слева по воротам, но вратарь со второй попытки поймал мяч. До конца тайма гости заработали угловой удар на правом фланге, после розыгрыша которого опасно пробил по воротам головой от ближней штанги Миладинович. А три компенсированные к первому тайму минуты «Тобол», как и большую часть первой половины встречи, провел с мячом на половине поля соперника, и на одной из них с линии штрафной площади в дальний правый нижний угол ворот пробил Эль-Мессауди, но мяч, задев защитника Темирлана Мурзагалиева, пролетел впритирку со стойкой ворот.

Второй тайм начался с атак гостей, и на 49-й минуте Зуев после передачи Эль-Мессауди с левого фланга из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол ворот, но вратарь в броске спас хозяев. На 65-й минуте вместо Зуева на поле вышел Давид Энен. «Тобол» продолжал заставлять хозяев обороняться практически всей командой. И вскоре Тыгыберген пробил из центра метров с 25-ти в левый нижний угол ворот. И вновь «Кайсар» спас бросок Салайдина. На 70-й минуте Чесноков после передачи Эль-Месауди совершил длинный забег со своей половины поля и от левой боковой линии вратарской площадки сделал прострел низом на дальнюю штангу. Вратарь не дотянулся до мяча, но и Энену считанных сантиметров не хватило, чтобы замкнуть этот очень опасный прострел.

На 74-й минуте Вукчевича заменил Наурызбек Жагоров, очень активно вошедший в игру, а гости не прекращали предпринимать попытки вырвать победу. На 86-й минуте Эль-Мессауди по левому краю вошел в штрафную площадь, дошел до лицевой линии и оттуда сделал передачу назад на ход Асранкулову. Капитан «Тобола» прошел трех защитников, но не успел распорядиться во вратарской площадке мячом, который забрал в ногах у него в падении вратарь хозяев. Через минуту хозяева ответили выпадом по правому краю, а после подачи в штрафную площадь оказавшийся на мяче Мурзагалиев от левого угла вратарской площадки пробил мимо створа ворот.

На 87-й минуте Жаслан Жумашев вышел на поле вместо Эль-Мессауди, и менее чем через минуту после длинного паса Жагорова от правой боковой линии оказался вместе с Чесноковым на мяче перед вратарской площадкой «Кайсара», не став мешать напарнику по атаке пробить по воротам головой. Но перекинутый Чесноковым через вратаря мяч пролетел впритирку с левой стойкой ворот. На первой добавленной минуте Жумашев попытался замкнуть подачу Энена с правого края во вратарскую площадку, но его опередил вратарь, выбивший мяч кулаками. Через минуту при розыгрыше углового удара на левом фланге Чесноков после подачи Тагыбергена не попал по мячу, пробивая через себя с линии вратарской площадки. Мяч подхватил на правом краю штрафной площади Асранкулов и отправил его снова в центр к вратарской площадке, откуда по воротам с разворота пробил Ерланов, но под удар бросился Мурзагалиев и в падении отбил мяч.

Так, имея двойное превосходство над хозяевами по времени владения мячом и ударам по воротам, «Тобол» не смог одержать победу и приблизиться к лидирующей тройке, в составе которой лишь «Астане» удалось набрать три очка. При этом столичный клуб уже к 26-й минуте проигрывал «Окжетпесу» на своем поле со счетом 0:2, но сумел еще до перерыва выйти вперед и одержать в итоге убедительную победу - 5:2, возглавив турнирную таблицу.

«Кайрат» в Талдыкоргане не сумел переиграть одного из аутсайдеров, сыграв вничью с «Жетысу» 2:2. А «Актобе» в Петропавловске разошелся миром с «Кызылжаром» - 1:1. Еще одна ничья была зафиксирована в Шымкенте, где «Ордабасы» принимал «Елимай» - 1:1. Третью победу подряд одержал «Улытау», на этот раз переигравший в гостях «Атырау». А вот «Женис» отпраздновал первую победу, выиграв в Туркестане у «Турана» - 2:0.

В следующем туре «Тобол» будет принимать на своем поле 21 июня «Жетысу».