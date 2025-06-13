По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 июня, на севере, западе и востоке области ожидаются дожди и грозы, ночью и утром - туман, а в дневное время местами град. В воскресенье, 15 июня, кратковременный грозовой дождь прогнозируется на севере и востоке. Днем возможно выпадение града. В понедельник, 16 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут на севере и западе.

В Костанае в субботу дождь, гроза, в воскресенье и понедельник - переменная облачность, без осадков.

- В ближайшие трое суток по области ночная температура воздуха будет одинаковой - 15-20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В субботу и воскресенье в дневное время термометры покажут 27-32 °С, на юге 35 °С. В понедельник днём ожидается сильная жара - воздух прогреется до 32-37 °С, на юге до 40 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 15-17 °С, днём 28-30 °С. В воскресенье: ночью 15-17 °С, днём 30-32 °С. В понедельник: ночью 16-18 °С, днём 30-32 °С.

Ветер в субботу и воскресенье ожидается северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и юге. В понедельник прогнозироется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с порывами 15-20 м/с на севере, востоке и западе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ