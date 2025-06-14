Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение - о двойной сплошной на перекрестке улиц Дощанова и Козыбаева.

Перекресток улиц Козыбаева и Дощанова. Прямо ехать запрещено /Фото Андрея СКИБЫ

- Если ехать по ул. Козыбаева в сторону ул. Павлова, на пересечении с ул. Дощанова нанесена двойная сплошная. Чтобы проехать прямо по ул. Козыбаева, придется поворачивать направо - на ул. Дощанова, доехать до перекрестка с ул. Баймагамбетова и уже там разворачиваться, - поясняет наш читатель.

Корреспондент «НГ» побывал на перекрестке ул. Дощанова - Козыбаева. Если ехать по ул. Козыбаева в сторону КСК, то двойная сплошная линия не позволяет проехать дальше. Но, если ехать по ул. Козыбаева в сторону КЖБИ, на этом месте - прерывистая линия.

«НГ» отправила запросы в отделы ЖКХ акимата Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Две недели назад мы сообщали об участке дороги, опасном для пешеходов, переходящих ул. Дощанова со стороны жилого сектора на пересечении с ул. Майлина.

- Проезжая перекресток улиц Дощанова - Майлина направо по зеленой стрелке в сторону пр. Аль-Фараби при основном красном, всегда перестраховываюсь, - сообщал тогда житель Костаная Олег ЯКОВЕНКО. - Особенно если в левом ряду первым стоит автобус или грузовой автомобиль. Максимально замедляясь, выглядываю, нет ли пешехода. Если нормы позволяют, стоп-линию можно сдвинуть дальше от пешеходного перехода - обзор стал бы лучше. Кстати, после замены светофоров на этом перекрестке нет знаков приоритета, разметки. Дорожный знак «Пешеходный переход» перекрывается столбом и веткой дерева.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН ответил на запрос «НГ» об этом участке:

- Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции УП города Костаная совместно с представителем отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная провели обследование перекрестка улиц Дощанова и Майлина. В ходе обследования был восстановлен дорожный знак 5.33 «Стоп-линия». Кроме того, для повышения видимости участка и улучшения безопасности пешеходов в адрес отдела ЖКХ нами направлено предписание о нанесении дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия».

Стоп-линия сделала перекресток улиц Дощанова - Майлина безопаснее / Фото Андрея СКИБЫ

Чтобы привлечь внимание пешеходов и участников дорожного движения, а также в целях профилактики ДТП и создания более безопасной и комфортной городской среды, на перекрестке будет установлен звуковой оповещатель.

В отделе ЖКХ подтвердили эту информацию.

Обследовав этот участок, корреспондент «НГ» заметил, что стоп-линия действительно установлена. По словам водителей, это позволило улучшить обзор и повысить безопасность пешеходов.

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