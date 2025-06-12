Сегодня Сенат в первом чтении принял законопроект об ужесточении контроля за долевым строительством. Документ предусматривает значительные изменения в условиях по ипотеке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью".

"Основной задачей законопроекта является усиление государственного регулирования в сфере долевого строительства, повышение уровня безопасности сделок на первичном рынке жилья, улучшение условий предоставления услуг инватакси и кадрового потенциала в автодорожной отрасли", - говорится в заключении к документу.

Жилье не построено - ипотеки нет

Один из ключевых блоков поправок касается долевого участия в строительстве жилья. В документе предусмотрен ряд ужесточающих мер:

запрет на заключение предварительных договоров купли-продажи жилых и нежилых помещений в строящихся домах;

запрет на рекламу объектов без разрешения на привлечение средств дольщиков;

обязательный мониторинг со стороны акиматов на предмет законности привлечения денег от населения;

запрет на оформление ипотеки на объекты в строящихся многоэтажках;

обязательное проведение всех сделок только в безналичной форме;

сокращение срока возможного продления строительства жилого дома с 9 до 5 месяцев.

"В рамках законопроекта предлагается полностью исключить так называемые серые схемы продажи жилья в строящихся домах, когда дольщики не защищены, а застройщики избегают ответственности", - следует из заключения.

Также вводятся стимулирующие меры: снижение требований к застройщикам после возведения каркаса дома, возможность использовать деньги дольщиков сразу после получения разрешения акимата, смягчение требований к капиталу застройщика с 15 до 10 процентов.

"Это позволит добросовестным застройщикам более гибко подходить к финансированию проектов, не в ущерб интересам дольщиков", - добавили разработчики.

Планируется создание Центра поддержки дольщиков - консультационного органа, который будет предоставлять информацию о законности проектов и безопасности вложений.

Дороги: больше контроля и прозрачности

В блоке, касающемся автодорог, предлагается внедрение единой информационной системы по дорожно-строительным материалам и технологиям. Также будут утверждены правила повышения квалификации работников дорожной сферы.

"С учетом выявляемых фактов некачественного ремонта и строительства дорог мы усиливаем требования к подрядчикам. Вводится разделение аккредитации на общестроительные и дорожные работы. Кроме того, технадзор будет приравнен к субъектам закона "О противодействии коррупции", - говорится в заключении.

Еще один важный блок изменений касается услуг по перевозке людей с инвалидностью. Поправки предусматривают:

расширение возможностей получения услуг инватакси через портал социальных услуг;

возможность организации перевозки через госзакупки - при отсутствии поставщиков по месту жительства;

усиление контроля за качеством предоставляемых услуг со стороны акиматов.

"Расширение механизмов доступа к инватакси позволит охватить большее число нуждающихся, особенно в регионах, где таких услуг ранее не было", - говорится в сообщении.

Что даст закон

Ожидается, что принятие закона позволит сократить долю серого рынка долевого строительства, усилить защиту прав дольщиков, улучшить качество дорог и повысить доступность транспортных услуг для людей с инвалидностью.

"Этот законопроект - важный шаг к системному решению накопившихся проблем в сфере строительства и социальной инфраструктуры", - подчеркнули в Сенате.

Поправки затрагивают более десяти действующих законодательных актов, включая Гражданский, Уголовный, Социальный кодексы, а также законы "О долевом участии в жилищном строительстве", "О рекламе", "Об автомобильных дорогах" и другие.