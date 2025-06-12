Турнир по шашкам, посвященный Курбан-айту, впервые провели в Костанае
Юрий БОНДАРЕНКО
Впервые в истории шашек Костаная по инициативе самих игроков прошел турнир, посвященный Курбан-айту. Правда, в связи с необходимостью изыскать помещение состоялся он только 10 июня.
Играют Отари Квиквиния (2 место) и Айдархан Бигалиев (1 место)
В кругу победителей уже очередной раз - становящаяся знаменитой тройка. Первым стал Айдархан Бигалиев, набравший 12,5 очков из 14 и при этом не проигравший ни одной встречи. На втором месте с 8,5 очками – Отари Квиквиния.
За доской третий призер турнира Касым Сатубалдин
Третьим стал отставший от него на пол очка Касым Сатубалдин. Уместно напомнить, что оба призера - инвалиды, демонстрирующие бойцовское мужество.
Четвертым оказался старейший участник многих турниров Жукен Жумагалиев. Только он и Бигалиев сумели одолеть второго призера – Квиквинию. Но в личной встрече с Сатубалдиным Жумагалиев уступил.
Турнир по традиции проходил в областной научной библиотеке им. Л. Н.Толстого.
А перед этим в Кокшетау прошли масштабные соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Среди косовцев Костанайской области выделилась мастер спорта Софья Ершова, добывшая серебряную медаль в стоклеточных шашках. И не случайно - только за последние годы она была в республиканских соревнованиях первой и один раз – второй.
В целом же, по словам Софьи, команда спортсменов с ограничениями по зрению выступила не блестяще. В стоклеточных или международных шашках – седьмое место. В шашках-64 – одиннадцатое. В шахматах – тринадцатое.
На это есть ряд причин, в том числе, как считает Ершова, и финансовые, с которыми сопряжены и спад тренировок, да и возможности выезда за пределы области.
Фото предоставлено ОУНБ им. Толстого
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