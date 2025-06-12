Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов подверг критике отечественный автопром, передает Tengri Auto.

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В своем депзапросе он напомнил, что автомобильные предприятия освобождаются от уплаты налогов и таможенных пошлин на ввозимые материалы и оборудование, им предоставляются налоговые и таможенные льготы. А в рамках госзакупок приоритет отдается именно отечественным автомобилям.

"Вся страна поддерживает развитие автопрома, и это верный шаг. Ведь эта сфера создает новые рабочие места, способствует освоению зарубежных технологий и стимулирует индустриальное развитие. На первоначальном этапе государство устанавливало облегченные требования, чтобы заложить основу производства: инвестиции в размере всего 2 миллиардов тенге, выпуск 25 тысяч автомобилей в год, мелкоузловая сборка одной модели. В народе это называют "отверточным методом", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, на старте он был оправдан, но сегодня такой подход не развивает локальное производство и технологии.

С 2021 года требования ужесточены. Теперь производители должны инвестировать не менее 70 миллиардов тенге, выпускать как минимум две модели методом мелкоузловой сборки и достичь локализации в 50 процентов к 2027 году.

Но, как отметил депутат, эти требования применяются не ко всем. Крупные игроки на рынке, по его словам, продолжают работать "по старым, более мягким условиям". Это создает нечестную конкуренцию и препятствует другим инвесторам, заявил Жайымбетов.

Кроме того, фактические производственные показатели не соответствуют установленным требованиям. При том что была поставлена планка - 70 миллиардов тенге инвестиций и 25 тысяч авто в год, в 2023 году было выпущено всего 13 тысяч машин, а за 10 месяцев 2024 года - 17 тысяч.

"Более 90 процентов автомобилей по-прежнему собираются по крупноузловому методу, то есть фактически это разборка и сборка готовых авто. Несмотря на это, такая продукция официально признается "отечественной" и получает полноценную государственную поддержку. В результате на автомобили, собранные "одной отверткой", из бюджета выделяются миллиарды", - заявил Жайымбетов.

Он привел данные о несоответствии во внешнеторговой статистике. В 2024 году Казахстан, по своей отчетности, импортировал кузовов из Китая на 424 миллиона долларов, тогда как, по данным Китая, - только на 6 миллионов долларов.

"На деле готовые автомобили ввозятся как "полуфабрикаты", освобождаются от налогов, перерегистрируются с новым VIN-кодом и не отражаются как полноценный импорт. Еще одна проблема - слабое правовое регулирование. В настоящее время взаимодействие между государством и производителями строится на основе гражданско-правовых соглашений, которые невозможно полноценно контролировать. Уполномоченные органы ограничены только перепиской и вынуждены доверять предоставляемым данным", - отметил депутат.

Чтобы изменить ситуацию, Жайымбетов предлагает законодательно закрепить понятие мелкоузловой сборки как обязательное условие для получения государственной поддержки, пересмотреть существующие соглашения о промышленной сборке с позиций справедливости и единых требований для всех производителей и рассмотреть вопрос о наделении Министерства индустрии и строительства полномочиями по государственному контролю за соблюдением условий промышленной сборки.

"В связи с явными расхождениями в таможенной статистике по импорту кузовов необходимо также провести специальную межведомственную проверку и принять меры по предотвращению возможных нарушений и уклонений от налогов", - заключил спикер.