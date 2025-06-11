По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 июня, ночью на западе и севере будут идти грозовые дожди, которые усилится в дневное время. В пятницу и субботу, 13-14 июня, на западе и севере области вновь дожди с грозами. В течение этих трех суток в дневное время на западе и севере местами прогнозируется град.

В Костанае в ближайшие три дня - дождь, гроза.

- Ночью в четверг по области будет 15-20 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 24-29 °С, на юге 32 °С. В следующие две ночи, на пятницу и на субботу, термометры вновь будут показывать 15-20 °С. В пятницу днём воздух прогреется до 25-30 °С. В субботу днём в среднем по области опять прогнозируем 25-30 °С, а на юге будет очень жарко - 35 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17 °С, днём 27-29 °С. В пятницу и субботу: ночью 15-17 °С, днём 26-28 °С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с, на севере, юге и западе порывы до 15-20 м/с. В пятницу и субботу ветер сменится на юго-западный, скорость его будет 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ