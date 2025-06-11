В конце мая - начале июня в столице Таиланда городе Бангкоке прошел престижный международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Thailand Open 2025».

Надежда Рябец - серебряный призер турнира в Таиланде / Фото instagram.com/qaz_team_official

Казахстан на этом турнире представляли 20 боксеров, 12 из которых - семь мужчин и пять женщин дошли до полуфинала.

В весовой категории до 75 кг у женщин выступала известная костанайская спортсменка Надежда Рябец, являющаяся бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели (Индия).

В полуфинале ее соперницей была представительница Японии Наоко Касахара. Уже в конце первого раунда Рябец отправила свою соперницу в нокдаун, а во втором раунде рефери остановил бой из-за явного преимущества казахстанской спортсменки.

Рябец одержала досрочную победу и вышла в финал, куда также пробилась представительница Узбекистана Азиза Зокирова, являющаяся серебряным призером чемпионата Азии 2024 года. Свой полуфинальный поединок узбекистанская спортсменка проводила против украинки Каринэ Айрапетян и также завершила его во втором раунде, одержав, как и Рябец, досрочную победу техническим нокаутом.

Финальный бой получился очень зрелищным и прошел в очень упорной борьбе, в которой костанайская спортсменка уступила раздельным решением судей, став серебряным призером турнира «Thailand Open 2025».

Всего в Бангкоке казахстанские спортсменки завоевали пять медалей из которых три золотые и две серебряные. Еще семь медалей, в том числе две золотые и пять бронзовых, на счету мужской сборной.



