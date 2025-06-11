Заместителя генерального прокурора Казахстана Асета Чиндалиева журналисты в кулуарах Мажилиса спросили о ситуации с экс-министром обороны Русланом Жаксылыковым - вчеранесколько СМИ дали информацию о его задержании, которую опроверг сам бывший чиновник, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

Что произошло

Вчера ряд казахстанских СМИ опубликовали информацию о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже он сам опроверг информацию о своем задержании.

Что говорят в Генпрокуратуре

В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора страны Асет Чиндалиев прокомментировал ситуацию.

"Жаксылыков же сам дал комментарий вчера. У нас никаких сведений нет, о том, что, какие дела или еще что-то проводилось", - заявил он.

Также журналисты спросили Чиндалиева о том, проводились ли обыски в квартире Жаксылыкова - такую информацию опубликовали некоторые паблики в социальных сетях.

"Такими сведениями не располагаю", - лаконично ответил заместитель генпрокурора.

Напомним, вчера в казахстанских СМИ и в социальных сетях распространилась информация о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже он опроверг эту информацию.

19 января 2022 года назначен на должность министра обороны. На этом посту Жаксылыков сменил Мурата Бектанова, который весной 2023 года был осужден на 12 лет за превышение власти.

6 февраля 2024 года Руслан Жаксылыков был переназначен на должность министра обороны.

8 июня 2025 года Жаксылыков был освобожден от занимаемой должности.