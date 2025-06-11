Жания Бекмухамбетова успешно осваивается в новой возрастной группе на молодежных турнирах по настольному теннису
Сергей БИРКЛЕ
Серия международных турниров по настольному теннису «WTT Youth Contender», проходящих под эгидой Международной федерации настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation), продолжилась в Испании в городе Пладжа-де-Аро.
В игре Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz
В турнире «WTT Youth Contender Platja D'Aro 2025» приняли участие теннисисты из 25 стран, соревновавшиеся в возрастных категориях до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет и до 11 лет. Выступили в нем и костанайские теннисисты - воспитанники отделения ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, Артем Ваплер, Дагир Данияров и Амир Саркытбай, тренирующиеся под руководством Юлии Данияровой.
Наиболее успешно - 12-летняя Жания Бекмухамбетова, в этом году уже набравшая рейтинговые балы на турнирах в Турции, где завоевала серебряную медаль в возрастной группе до 13 лет и стала бронзовым призером в группе до 15 лет, и в Болгарии, где ей не было равных в возрастной группе до 13 лет.
В Пладжа-де-Аро Бекмухамбетова в возрастной категории до 13 лет уверенно прошла групповой этап, одержав победы со счетом 3:0 над Лолой Уриа из Испании и Клаудией Бертолини из Италии. Выйдя в четвертьфинал, переиграла также в трех партиях представительницу Венгрии Софию Фегивер. В полуфинале уверенно победила Лотту Ротфусс из Германии - 3:0 (11:3, 11:5, 12:10). А в финале Жания одержала победу над Энией Ху из Швейцарии - 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) и завоевала золотую медаль, не уступив ни в одной партии соперницам.
Жания Бекмухамбетова - победительница турнира по настольному теннису в Испании / Фото ttfrk.kz
В возрастной группе до 15 лет наша теннисистка выиграла поединки на групповом этапе у спортсменок из Португалии и Венгрии все с тем же счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, где одержала победу над Софией Пихлер из Австрии - 3:0 (11:3, 11:1, 11:9). А вот в четвертьфинале Бекмухамбетова в упорной борьбе уступила Анне Вальтер из Германии - 2:3 (11:8, 12:14, 8:11, 11:5, 12:14) и завершила соревнования в восьмерке сильнейших.
Костанайские юноши, выступая в возрастных группах до 11 лет и до 13 лет, не смогли пройти групповые турниры.
Молодые костанайские спортсмены на международном турнире по настольному теннису в Испании / Фото ttfrk.kz
После Испании костанайцы в составе сборной Казахстана выступили на турнире в Узбекистане «WTT Youth Contender Tashkent», прошедшем в Ташкенте на «Хумо Арене». В соревнованиях участвовали теннисисты из Австралии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые разыграли награды в пяти возрастных категориях от 11 лет до 19 лет.
Бекмухамбетова выступила в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 15 лет. Теперь уже в своей возрастной категории - до 13 лет - она выиграла на групповом этапе с одинаковым счетом 3:0 у Дальнозы Рахмонзоды из Таджикистана, Дилоромхон Арслоновой и Одинохон Арслоновой из Узбекистана (3:0). Выйдя сразу в четвертьфинал, одержала там победу над еще одной казахстанкой Шохиной Мирходировой из (3:0), а в полуфинале уступила Дание Годил из Индии (0:3) и завоевала бронзовую медаль.
В возрастной группе до 15 лет костанайская теннисистка на групповом этапе вновь не уступила ни в одной партии казахстанке Ойдин Камилжановой и Хадичабегим Баходировой из Узбекистана. В 1/8 финала со счетом 3:0 она выиграла у Дарьи Кровопусковой из России. А вот в четвертьфинале ее продвижение вновь остановила представительница Индии - Танишке Калбхайрав выиграла со счетом 3:0.
Интересно, что обе обидчицы Жании Бекмухамбетовой в итоге стали победительницами турнира в своих возрастных категориях.
Наши юноши успешно прошли групповые этапы в возрастной группе до 11 лет. Дагир Данияров одержал победы над Арсланом Гурбановым из Туркменистана (3:0), Аброрбеком Давлатьяровым из Узбекистана (3:1) и Асхатом Шириевым из Узбекистана (3:0).
Артем Ваплер выиграл в своей группе у Ибрагима Альсалаха из Саудовской Аравии (3:1) и представителей Узбекистана Диербека Оралова из Узбекистана (3:0) и Хусана Равшанова (3:0).
Амир Саркытбай одержал две победы над Муслихиддином Рахмонзадой из Таджикистана (3:0) и Сарваром Курбонбоевым из Узбекистана (3:0) и уступил Аль-Валиду Аль-Харби из Саудовской Аравии (1:3).
В 1/8 финала Даниярова свел жребий с Саркытбаем, которого он победил (3:1), но в четветьфинале костанаец уступил Амиру Ширриеву из Узбекистана (2:3). А Веплер проиграл в 1/8 финала Арслану Гурбанову из Туркменистана (2:3).
В возрастной группе до 13 лет групповой этап удалось пройти Дагиру Даниярову, уступившему в группе казахстанцу Олегу Яковлеву (0:3) и выигравшему у Мустакима Мирзаева из Узбекистана (3:0) и Ислома Ахмедова из Таджикистана (3:0). Но в 1/16 финала Данияров проиграл Шахриеру Шавкатову из Узбекистана (0:3).
Ваплер выиграл в группе у Хасана Сапармырадова из Туркменистана (3:1), проиграл Фарису Аль-Тахеру из Саудовской Аравии (1:3) и Глебу Хацияновичу из России (0:3). А Саркытбай уступил в трех партиях Хусену Искандарову из Узбекистана и Арслану Гурбанову из Туркменистана.
Всего же казахстанские теннисисты завоевали в Узбекистане семь медалей - три золотые, одну серебряную и три бронзовые.
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