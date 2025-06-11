Серия международных турниров по настольному теннису «WTT Youth Contender», проходящих под эгидой Международной федерации настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation), продолжилась в Испании в городе Пладжа-де-Аро.

В игре Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

В турнире «WTT Youth Contender Platja D'Aro 2025» приняли участие теннисисты из 25 стран, соревновавшиеся в возрастных категориях до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет и до 11 лет. Выступили в нем и костанайские теннисисты - воспитанники отделения ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, Артем Ваплер, Дагир Данияров и Амир Саркытбай, тренирующиеся под руководством Юлии Данияровой.

Наиболее успешно - 12-летняя Жания Бекмухамбетова, в этом году уже набравшая рейтинговые балы на турнирах в Турции, где завоевала серебряную медаль в возрастной группе до 13 лет и стала бронзовым призером в группе до 15 лет, и в Болгарии, где ей не было равных в возрастной группе до 13 лет.

В Пладжа-де-Аро Бекмухамбетова в возрастной категории до 13 лет уверенно прошла групповой этап, одержав победы со счетом 3:0 над Лолой Уриа из Испании и Клаудией Бертолини из Италии. Выйдя в четвертьфинал, переиграла также в трех партиях представительницу Венгрии Софию Фегивер. В полуфинале уверенно победила Лотту Ротфусс из Германии - 3:0 (11:3, 11:5, 12:10). А в финале Жания одержала победу над Энией Ху из Швейцарии - 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) и завоевала золотую медаль, не уступив ни в одной партии соперницам.

Жания Бекмухамбетова - победительница турнира по настольному теннису в Испании / Фото ttfrk.kz

В возрастной группе до 15 лет наша теннисистка выиграла поединки на групповом этапе у спортсменок из Португалии и Венгрии все с тем же счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, где одержала победу над Софией Пихлер из Австрии - 3:0 (11:3, 11:1, 11:9). А вот в четвертьфинале Бекмухамбетова в упорной борьбе уступила Анне Вальтер из Германии - 2:3 (11:8, 12:14, 8:11, 11:5, 12:14) и завершила соревнования в восьмерке сильнейших.

Костанайские юноши, выступая в возрастных группах до 11 лет и до 13 лет, не смогли пройти групповые турниры.

Молодые костанайские спортсмены на международном турнире по настольному теннису в Испании / Фото ttfrk.kz

После Испании костанайцы в составе сборной Казахстана выступили на турнире в Узбекистане «WTT Youth Contender Tashkent», прошедшем в Ташкенте на «Хумо Арене». В соревнованиях участвовали теннисисты из Австралии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые разыграли награды в пяти возрастных категориях от 11 лет до 19 лет.

Бекмухамбетова выступила в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 15 лет. Теперь уже в своей возрастной категории - до 13 лет - она выиграла на групповом этапе с одинаковым счетом 3:0 у Дальнозы Рахмонзоды из Таджикистана, Дилоромхон Арслоновой и Одинохон Арслоновой из Узбекистана (3:0). Выйдя сразу в четвертьфинал, одержала там победу над еще одной казахстанкой Шохиной Мирходировой из (3:0), а в полуфинале уступила Дание Годил из Индии (0:3) и завоевала бронзовую медаль.

В возрастной группе до 15 лет костанайская теннисистка на групповом этапе вновь не уступила ни в одной партии казахстанке Ойдин Камилжановой и Хадичабегим Баходировой из Узбекистана. В 1/8 финала со счетом 3:0 она выиграла у Дарьи Кровопусковой из России. А вот в четвертьфинале ее продвижение вновь остановила представительница Индии - Танишке Калбхайрав выиграла со счетом 3:0.

Интересно, что обе обидчицы Жании Бекмухамбетовой в итоге стали победительницами турнира в своих возрастных категориях.

Наши юноши успешно прошли групповые этапы в возрастной группе до 11 лет. Дагир Данияров одержал победы над Арсланом Гурбановым из Туркменистана (3:0), Аброрбеком Давлатьяровым из Узбекистана (3:1) и Асхатом Шириевым из Узбекистана (3:0).

Артем Ваплер выиграл в своей группе у Ибрагима Альсалаха из Саудовской Аравии (3:1) и представителей Узбекистана Диербека Оралова из Узбекистана (3:0) и Хусана Равшанова (3:0).

Амир Саркытбай одержал две победы над Муслихиддином Рахмонзадой из Таджикистана (3:0) и Сарваром Курбонбоевым из Узбекистана (3:0) и уступил Аль-Валиду Аль-Харби из Саудовской Аравии (1:3).

В 1/8 финала Даниярова свел жребий с Саркытбаем, которого он победил (3:1), но в четветьфинале костанаец уступил Амиру Ширриеву из Узбекистана (2:3). А Веплер проиграл в 1/8 финала Арслану Гурбанову из Туркменистана (2:3).

В возрастной группе до 13 лет групповой этап удалось пройти Дагиру Даниярову, уступившему в группе казахстанцу Олегу Яковлеву (0:3) и выигравшему у Мустакима Мирзаева из Узбекистана (3:0) и Ислома Ахмедова из Таджикистана (3:0). Но в 1/16 финала Данияров проиграл Шахриеру Шавкатову из Узбекистана (0:3).

Ваплер выиграл в группе у Хасана Сапармырадова из Туркменистана (3:1), проиграл Фарису Аль-Тахеру из Саудовской Аравии (1:3) и Глебу Хацияновичу из России (0:3). А Саркытбай уступил в трех партиях Хусену Искандарову из Узбекистана и Арслану Гурбанову из Туркменистана.

Всего же казахстанские теннисисты завоевали в Узбекистане семь медалей - три золотые, одну серебряную и три бронзовые.