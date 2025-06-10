В Астане прошел матч отборочного цикла чемпионата мира 2026 года между национальной сборной Казахстана и командой Северной Македонии.

Для казахстанских футболистов это был третий матч в группе «J».

С мячом 16-летний Дастан Сатпаев / Фото kazfootball.kz

После выездного поражения на старте отборочного турнира от команды Уэльса (1:3), сборная Казахстана одержала победу в гостях над командой Лихтенштейн (2:0), ставшую для нее первой в последних десяти официальных матчах. А накануне матча с командой Северной Македонии казахстанцы уступили в товарищеской встрече команде Беларуси со счетом 1:4.

Сборная Северной Македонии в последний раз проигрывала год назад, после чего в девяти матчах одержала шесть побед при трех ничьих. В этой квалификации македонцы провели уже три игры, разгромив в гостях команду Лихтенштейна (3:0) и сыграв дома вничью с командами Уэльса и Бельгии с одинаковым счетом 1:1, расположившись с пятью очками на втором месте в группе.

Сборные Казахстана и Северной Македонии ранее встречались лишь один раз - в товарищеской игре четыре года назад казахстанцы в гостях уступили со счетом 0:4.

На первую домашнюю игру в отборочном турнире в составе сборной Казахстана вышли полузащитники «Тобола» Ислам Чесноков и Асхат Тагыберген, выведший команду с капитанской повязкой. В средней линии они играли вместе с Исламбеком Куатом («Женис») и Галымжаном Кенжебеком («Кошице», Словакия). Также на поле «Астаны Арены» вышли вратарь «Астаны» Мухамеджан Сейсен, защитники Султанбек Астанов, Сергей Малый (оба - «Ордабасы»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Марат Быстров и Ян Вороговский (оба - «Астана»), а также нападающий Максим Самородов («Ахмат», Россия).

Хозяева активно начали встречу, и на 4-й минуте после быстрой атаки Самородов ворвался слева в штрафную площадь и сделал прострел, но мяч не дошел до партнеров. Однако его казахстанцы быстро вернули Самородову, который пробил по воротам метров с двенадцати, но мяч попал в полузащитника немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной гостей Элифа Элмаса.

Ответная атака завершилась ударом слева в касание полузащитника саудовского клуба «Аль-Ахли» Эзгана Алиоски, пробившего в ближний угол ворот, но Сейсен в падении накрыл мяч.

На 7-й минуте Кенжебек сместился слева вдоль линии штрафной площади к центру и пробил в дальний нижний угол ворот, однако мяч, задев ногу полузащитника клуба «Пяст» Тихомира Костадинова прокатился мимо створа. А после розыгрыша углового удара Чесноков упал на газон в борьбе с защитником румынского клуб «Университатя» из города Крайова Джоко Зайковым, но арбитр встречи Филип Глова из Словакии не прореагировал на это падение. Через четыре минуты уже Сейсен вначале поймал мяч после удара низом Элмаса, а затем справился с ударом полузащитник английского клуба «Бернли» Дарко Чурлинова, выступающего на правах аренды за польскиий клуб «Ягеллония».

У казахстанских футболистов на 17-й минуте получился быстрый выпад. После которого Кенжебек получил передачу на левом фланге, ворвался в штрафную площадь, переиграл защитника и с острого угла пробил в ближний угол ворот, но мяч попал в стойку.

После небольшого затишья в игре на 25-й минуте Кенжебек с подступов к штрафной площади сделал передачу низом на левый угол вратарской площадки, откуда Чесноков в падении опасно пробил вдоль ворот. А вскоре Тагыберген нанес удар из-за штрафной, после которого вратарь Северной Македонии и испанского клуба «Валенсия» Столе Димитриевски в падении кулаками отбил мяч. После получаса игры Чесноков с правого фланга сделал передачу низом в район 11-метровой отметки, откуда Самородов в касание пробил по воротам, но мяч прилетел точно в руки вратарю.

А на 33-й минуте Алип не попал по мячу, пытаясь выбить его от своей штрафной площади. И после удара нападающего испанской «Жироны» Бояна Миовски мяч, попав в Куата, отлетел на левый край к нападающему сплитского «Хайдука» Александару Трайковски, который пробил с лету точно в дальний нижний угол ворот хозяев - 0:1.

Казахстанцы бросились отыгрываться и заработали два подряд угловых удара на правом фланге. И после розыгрыша второго из них в борьбе с капитаном сборной Северной Македонии Энисом Барди у ближней штанги на газоне оказался Кенжебек. Арбитр встречи и судьи ВАР после длительной паузы вновь не нашли повода для пенальти и в этом эпизоде.

И в итоге первый тайм остался за гостями, которые после перерыва стали играть по счету. Казахстанцы же продолжали атаковать. На 50-й минуте Тагыберген нанес неожиданный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом с дальней штангой. Вскоре капитан нашей сборной сделал передачу на ближний край штрафной площади Самородову, последовавшая скидка пяткой которого не дошла до партнеров.

На 58-й минуте Самородов пробежал с мячом с центра поля и метров с 20-ти пробил в правый верхний угол ворот, но мяч попал в перекладину. Тут же в составе сборной Казахстана Кенжебека заменил на поле Дастан Сатпаев («Кайрат»). А вскоре хозяева заработали штрафной удар, после розыгрыша которого мяч попал к Алипу, пробившему метров с 25-ти по воротам, но голкипер гостей вновь кулаками отбил мяч. Хозяева продолжали атаковать, но на 70-й минуте мяч после еще одного дальнего удара Тагыбергена попал в Барди, после чего Самородов не попал в створ ворот с линии штрафной площади.

Через шесть минут простел ворвавшегося с правого края в штрафную площадь Астанова прервал Алиоски. А вскоре при розыгрыше штрафного удара после навесной подачи Самородова вышедший на замену у гостей нападающий пражского клуба «Богемианс 1905» Милан Ристовски помешал Сатпаеву пробить по воротам. Почти тут же после атаки хозяев по правому флангу Самородов сделал передачу низом в штрафную площадь на Быстрова, но тот перед углом вратарской площадки упустил мяч за лицевую линию. В ответной атаке гости заработали штрафной удар по центру вблизи штрафной площади. Барди с опасного стандарта перебросил «стенку», но Сейсен в броске отбил мяч из левого от себя угла ворот.

Ислам Чесноков провел на поле 80 минут и уступил место своему одноклубнику Александру Зуеву / Фото kazfootball.kz

На 81-й минуте Быстрова заменил Алияр Мухамед («Окжетпес»), а вместо Чеснокова на поле вышел его одноклубник Александр Зуев.

Вскоре после перехвата мяча казахстанцы совершили быстрый выпад, и Сатпаев с дуги штрафной площади пробил в правый угол ворот. Вратарь в прыжке не достал до мяча, но тот в третий раз в матче попал в каркас ворот, на этот раз очередь дошла и до правой штанги.

На 89-й минуте Зайков после навеса Самородова едва не срезал в свои ворота мяч, но тот опустился на сетку ворот сверху, после чего хозяева подали два подряд угловых удара, и при розыгрыше второго Мухамед пробил над перекладиной. В добавленные арбитром девять минут казахстанцы большими силами шли вперед, однако сборная Северной Македонии смогла удержать минимальное преимущество и поднялась на первое место в турнирной таблице группы.

Главный тренер сборной Казахстана Али АЛИЕВ сказал после матча:

- Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, кто пришел поддержать нас. Низкий поклон ребятам, которые вышли на поле и готовились к матчу. Они сегодня отдали на поле все свои силы. Мы обещали, что будем биться за страну, за флаг. Считаю, что сегодня болельщики увидели бескомпромиссную, яркую, оживленную борьбу, которая проходила на всех участках поля. Удача была не на нашей стороне. Но в целом мы сегодня имели моменты и думаю, что болельщики на стадионе и перед экранами телевизоров были довольны.

Матч со сборной Македонии для Асхата Тазыбергена стал 63-м в футболке национальной сборной и последним / Фото kazfootball.kz

Сразу после игры 34-летний Асхат ТАГЫБЕРГЕН признался, что это был его последний матч в футболке национальной сборной:

- Я для себя принял такое решение. Спасибо большое всем болельщикам. Я дебютировал в сборной в 2014 году. Спасибо, что поддерживали меня в течении 11 лет. Я рад, что был частью и капитаном национальной сборной. Благодарю болельщиков. Я надеюсь, что молодые игроки выведут сборную Казахстана на ЕВРО и на чемпионат мира. Я верю в молодых. Большое спасибо!

Тагыберген провел в составе сборной 63 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

В следующем матче квалификации сборная Казахстана будет принимать 4 сентября команду Уэльса.