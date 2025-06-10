В Астане завершился Кубок Казахстана по трем олимпийским видам борьбы - вольной, женской и греко-римской, в котором приняли участие около 1 000 борцов со всех регионов республики.

Победитель Кубка РК по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Мансур Шадукаев / Фото nstagram.com/kazakhstan_wrestling

Особую значимость Кубку РК придавал тот факт, что по его итогам определялись кандидаты для участия в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Хорватии, в городе Загреб.

Завершал соревнования турнир по греко-римской борьбе, в котором успешно выступила сборная Костанайской области.

Победители и призеры Кубка РК определялись в десяти весовых категориях, в трех из которых на пьедестал поднялись и три воспитанника Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и ДЮШОР им. В. Матвиенко. Причем все они дошли до финала в своих весовых категориях, завоевав в итоге две золотые и одну серебряную медали.

Победитель Кубка РК по греко-римской борьбе в категории до 97 кг Иусуф Мациев / Фото nstagram.com/kazakhstan_wrestling

В весовой категории до 97 кг в финале встретились чемпион Казахстана 2025 года среди спортсменов до 23 лет, серебряный призер чемпионата Азии 2024 года в Бишкеке (Кыргызстан) Иусуф Мациев из Костанайской области и Салават Ахметкали из Восточно-Казахстанской области. В прошлом году оба борца стали серебряными призерами чемпионата Казахстана, правда, Мациев выступал в этой же весовой категории, а Ахметкали - в более тяжелой. На ковре в столице республики костанаец не оставил шансов своему сопернику, одержав уверенную победу со счетом 5:0.

В самой тяжелой весовой категории до 130 кг бронзовый призер чемпионата Азии 2020 года в Нью-Дели (Индия), бронзовый призер чемпионата Казахстана 2024 года Мансур Шадукаев из Костаная в решающей схватке боролся с серебряным призером чемпионата Казахстана 2024 года среди спортсменов до 23 лет Акарысом Бердашовым из Алматинской области и одержал досрочную победу, принеся вторую золотую медаль для Костанайской области.

Серебряный призер Кубка РК по греко-римской борьбе в категории до 77 кг Ноил Умаров со своим тренером Андреем Брыляковым / Фото instagram.com/wrestling_federation_kostanay

А выступавший в весовой категории до 77 кг костанаец Ноил Умаров уступил в финале Таласу Аширханову из Жамбылской области, став серебряным призером Кубка РК.

В командном зачете сборная Костанайской области с двумя золотыми и одной серебряной медалями заняла третье место, уступив командам Астаны и Жамбылской области.

Исполнительный директор федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области Талгат Жиентаев (спарава) с кубком за третье место в Кубке РК / Фото instagram.com/kazwrestling_official

Победителями Кубка РК по греко-римской борьбе в своих весовых категориях и основными кандидатами для участия в чемпионате мира стали:

до 55 кг - Марлан Мукашев (Астана),

до 60 кг - Айдос Султангали (Кызылординская область),

до 63 кг - Еркебулан Ардақов (Алматы),

до 67 кг - Султан Асетулы (Жамбылская область),

до 72 кг - Мерей Маулитканов (Астана)

до 77 кг - Талас Аширханов (Жамбылская область),

до 82 кг - Альмир Төлебаев (Алматинская область),

до 87 кг - Ислам Евлоев (Северо-Казахстанская область),

до 97 кг - Иусуф Мациев (Костанайская область),

до 130 кг - Мансур Шадукаев (Костанайская область).