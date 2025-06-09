Жилые дома и соцобъекты останутся без холодной воды почти на весь день 10 июня в южном районе Костаная
9 июня 2025, 12:36 | ЖКХ
Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на странице предприятия в Instagram. Причина - подключение водопроводных сетей по адресу ул. Чкалова, 1.
10 июня 2025 года с 09:00 до 22:00 будет временно прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
• ул. Маяковского, 106, 108, 108/1, 115, 117, 117/1, 117/2, 123, 125
• ул. Чкалова, 10, 6, 5, 3, 1, 1а
• ул. Гашека, 6/1, 6/2, 9, 4/1, 2/1, 2/3
Социальные объекты:
• Ясли-сад №51 – ул. Чкалова, 10/1
• Школа-интернат – ул. Гашека, 2
• Областной антикор – ул. Гашека, 4
• Глазная больница – ул. Гашека, 6
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за доставленные неудобства!
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