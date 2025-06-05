Костанайцы жалуются на то, что их детей не принимают в детсады без справки об обязательных прививках. Ситуацию сегодня, 5 июня, на брифинге в РСК прокомментировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА.

Она подчеркнула, что с июня прошлого года детсады строго соблюдают квоту в 10% для непривитых детей. С этого момента руководство перестало "закрывать глаза" на отсутствие необходимых справок.

- В 2024 году было зарегистрировано 56 случаев кори среди детей, которые посещали детсады, в том числе 52 ребенка были не привиты - это 93% от всех заболевших, - отметила Досумова. - За 5 месяцев 2025 года ситуация не улучшилась. Зарегистрировано 3 случая кори среди воспитанников детсадов, все они были не привиты. Эти данные подчеркивают важность соблюдения прививочного статуса и высокого уровня вакцинации.

Правила допуска в детсады утвердили еще в 2020 году приказом министра здравоохранения. По ним не менее 90% детей должны получить обязательные прививки.

- По правилам детсад мог отказать в приеме детей, если непривитых детей было больше 10%, - пояснила Досумова. - Однако в правилах оказания государственных услуг прививки не были указаны в качестве основания для отказа. То есть, эти правила противоречили приказу Минздрава. Следствием такой коллизии стало то, что детсады просто закрывали глаза на отсутствие обязательных прививок. Да, среди документов нужно было приложить карту профилактичесих прививок формы 065У. Но нигде не говорилось, что карта должна быть заполнена врачами с отметками о прививках. То есть, в личные дела прикладывали пустые карты прививок. Эту коллизию устранили 15 июня 2024 года, когда вступил в силу приказ министра образования. С этого момента детсады и начали отказывать родителям непривитых детей.

В квоту 10% попадают и дети с постоянными медицинскими отводами, и дети, которые не привиты из-за отказа родителей.

- В эту квоту дети попадают по принципу: "Кто раньше был зачислен в детский сад", - отметила Досумова. - Как только эта квота заполнится, остальным детям будет отказано в приеме в садик. Это правило действует вне зависимости от того, по какой причине ребенок остался без прививки. Вакцинация - это не только индивидуальная защита, но и коллективная отетственность. Каждый непривитый ребенок может стать источником инфекции.

Корреспондент "НГ" уточнил - что делать детям, которые не привились по медицинским показателям?

- Ждать движения очереди в группе детсада. К сожалению, этот момент отдельно не оговорен. Поэтому на место в квоте претендуют как и непривитые по медицинским показаниям, так и отказники - по принципу: "Кто первым пришел". К сожалению, это так.

Фото РСК