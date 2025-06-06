От пса с такой кличкой отказались хозяева, поэтому уже почти год он живет в зоогостинице «Кис-Кис» в Костанае под кураторством хозяйки заведения Ирины.

Чип проявляет охранные качества, может настороженно относиться к посторонним /Фото предоставлено Ириной

- Чип - собака, которая отлично адаптируется к жизни в квартире или доме, - рассказала она. - Так как это комнатная порода собак, без подшерстка, его нельзя содержать на улице. Чип не портит вещи при наличии игрушек и правильного воспитания. Пес небольшого размера, поэтому не требует много пространства, но нуждается в ежедневных прогулках (два раза в день) и умственных нагрузках: любит игры и общение, также легко обучается. Чип вакцинирован, кастрирован, регулярно обрабатывается.

Псу необходимо иметь свое место - лежанку или мягкий уголок.

- В еде Чип неприхотлив, предпочитает натуральное питание. Также проявляет охранные качества, может настороженно относиться к посторонним, - отмечает хозяйка зоогостиницы. - С Чипом важно установить доверительные отношения: при хорошем обращении он становится ласковым, преданным и послушным другом. Помогите Чипу найти свою семью, репост тоже спасает жизнь!

Если вы хотите забрать Чипа (или других питомцев зоогостиницы «Кис-Кис») в свой дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру +7 (777) 626-74-73 (Ирина) либо в директ Instagram @info_pets_kst.