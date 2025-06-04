Фото и видео пожара в районе КСК прислали «НГ» читатели вчера, 3 июня, поздним вечером. Тогда же в акимате Костаная пояснили, что на частной территории по пр. Кобланды батыра произошло возгорание отходов и деревянных поддонов на открытой площадке.

В пресс-службе ДЧС добавили: сообщение о возгорании поступило на пульт ЧС в 22.00. Пожарные подразделения прибыли на место через 2 минуты.

Были задействованы 25 человек и 10 единиц техники.

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- Тушение осложнялось рядом факторов: сильным порывистым ветром, густой растительностью на прилегающей территории, захламленностью территории различным строительным горючим мусором, а также близостью складских помещений, находящихся недалеко от очага пожара, - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что существовала угроза распространения огня на соседнее здание, но пожарные не допустили этого.

Сегодня, 4 июня, в пресс-службе ДЧС сообщили «НГ», что причина пожара устанавливается, для выяснения всех обстоятельств назначено исследование с участием специализированной пожарно-испытательной лаборатории, работают дознаватели.

- Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу, - отметили в ДЧС. - Он был объявлен с учётом оперативной обстановки на месте пожара. Такой ранг предполагает увеличенное привлечение сил и средств гарнизона для оперативной ликвидации пожара и недопущения его распространения. На месте пожара был развернут оперативный штаб. Пожар локализован на предварительной площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Фото и видео очевидцев