Завершились четвертьфинальные противостояния второго этапа чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025.

Занявшему четвертое место в регулярном чемпионате «Аяту» на этой стадии противостоял финишировавший на пятом месте «Актобе». Первый четвертьфинальный матч между этими командами прошел в Актобе. Основное время встречи завершилось вничью, а овертайм принес победу хозяевам - 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 1:0).

С мячом защитник «Аята» и национальной сборной Казахстана Ерсултан Сагындыков / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Серия, которая на этой стадии проводится до двух побед одной из команд, продлилась в Рудном.

Первая половина первого матча на паркете «Аят Арены» прошла в равной и напряженной борьбе, не принесшей голов. Во втором тайме хозяева устроили настоящий шквал атак на ворота соперника, и на 22-й минуте счет открыл Жеже. Спустя минуту гости ответили голом своего капитана Кайрата Иманалина. Как оказалось, это был единственный гол «Актобе» в матче. На 24-й минуте игрок гостей Альберт Акбаликов срезал мяч в собственные ворота при розыгрыше углового удара. Через минуту отличился капитан «Аята» Азат Валиуллин и также при розыгрыше углового удара на левом краю. На 31-й минуте защитник рудничан Ерсултан Сагындыков сделал счет разгромным, а точку в матче поставил на 33-й минуте Лазар Маринкович - 5:1.

В решающей же игре этого противостояния актобинцы уже в первом тайме провели в ворота хозяев четыре мяча, пропустив при этом в свои только один. Счет на первой минуте открыл бразильский универсал гостей Чураско. В середине тайма отличился бразильский защитник «Актобе» Филипиньо, а на 18-й минуте Акбаликов довел счет до разгромного. На последней минуте тайма Маринкович забил первый ответный гол, но почти тут же еще один бразильский легионер гостей Бока восстановил разницу в три гола.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, и «Аят» не нашел в себе силы, чтобы переломить игру. До середины второго тайма гости забили еще два гола, авторами которых стали Чураско и еще один бразильский защитник Биэл. И рудничане вынуждены были перейти на игру с пятью полевыми игроками. На 34-й минуте лучший бомбардир «Аята» бразилец Жеже забил свой 28-й гол в чемпионате, ставшим для рудненского клуба последним в этом сезоне. Не прошло и четверти минуты, как Филипиньо установил окончательный счет - 2:7, и «Аят» завершил свое выступление в чемпионате.

Бразильское противостояние четвертьфинала - Филипиньо («Актобе») против Жеже («Аят») / Фото vk.com/mfc_ayat_official

«Актобе» в полуфинале встретится с действующим чемпионом «Семеем», одержавшим две победы над «Байтереком» - 3:0 в Уральске и 5:3 дома.

Вторую полуфинальную пару составят «Кайрат», который после сенсационного поражения в Талдыкоргане от «Жетысу» со счетом 2:3 дважды переиграл соперника в Алматы - 6:3 и 6:2, и «Атырау», нанесший два поражения «Ордабасы» - 4:2 в Шымкенте и 2:0 в Атырау.

Полуфинальные серии начнутся 7 июня и продолжатся до трех побед одной из команд. Первые игры в сериях состоятся на домашних площадках команд, занявших более высокие места в регулярном чемпионате - соответственно в Семее и Алматы, а третий и при необходимости четвертый матчи пройдут на паркете соперников. А в случае, если победитель не определится по итогам четырех встреч, финальная игра пройдет на том же паркете, где началась серия.