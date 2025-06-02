Церемония награждения победителей и призеров международных научных, спортивных и творческих состязаний «Ты лучший!» состоялась 1 июня в SMART-центре IQostanay.

Момент награждения. Даяна Медведева и наставник Елена Сергеевна Кузнецова

Лучшие из лучших получили сертификаты на денежные премии, а их педагогам вручили благодарственные письма. Школьников, их наставников и родителей поздравлял заместитель акима Костанайской области Бахытжан НАРЫМБЕТОВ.

Особое внимание уделили победителю областного конкурса «Школа глазами детей». Тогузакская общеобразовательная школа Карабалыкского района получила сертификат на 3 млн тенге для реализации авторского проекта «Школа Комфорт Плюс». Средства направят на благоустройство территории школы – появится баскетбольная площадка на свежем воздухе, а также зона с шахматными столами.

- Для всестороннего развития школьников и молодежи за последние годы открыты SMART-центр IQostanay, новый бассейн и ледовый дворец, - рассказал участникам церемонии Бахытжан Нарымбетов. - Буквально на днях в Костанайском районе откроет двери современный Дом творчества для одарённых школьников. На его строительство государством было выделено более миллиарда тенге. Новый центр станет важным шагом в развитии интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодёжи. Здесь смогут заниматься более 1 000 воспитанников в более 50 кружках и секциях, охватывающих самые разные направления: декоративно-прикладное искусство, робототехника, хореография, экология, краеведение, актёрское мастерство, дебаты, национальные виды спорта.

Он отметил, что победы учеников Костанайской области на международной арене — это результат системной работы, создания условий для всестороннего развития и поддержки талантливой молодёжи.

По данным международного исследования PISA, костанайские школьники занимают лидирующие позиции в Казахстане:

1 место - по читательской грамотности,

2 место - по естественно-научной грамотности,

3 место - по математике

- Мы шли к этому результату с полной отдачей, - рассказывает Елена Сергеевна КУЗНЕЦОВА, наставник Даяны Медведевой. - Во-первых, мы тщательно готовились - с полной отдачей, не жалея ни времени, ни сил. Поэтому особенно приятно, что мы заняли третье место на олимпиаде. Мы представляли район имени Беимбета Майлина, и нам особенно гордо осознавать, что именно из нашего района вышли единственные победители по биологии.

Даниил Гурский и наставник Ангелина Александровна Кубаева

Я учусь в специализированной школе-лицее-интернате информационных технологий «Озат», сейчас - в 9 классе, - поделился Даниил ГУРСКИЙ. - Участвую в олимпиадах и научных проектах, в основном по биологии. Наш проект мы начали разрабатывать ещё осенью. Свой вклад я оформил примерно за две недели. После успешного прохождения областного этапа и текстовой экспертизы мы вышли на республиканский уровень - и заняли первое место.

- Сейчас дети очень одарённые, работать с ними - одно удовольствие, - добавляет научный руководитель Ангелина Александровна КУБАЕВА. - Мы с Даниилом активно участвуем и в конкурсах, и в олимпиадах. Современные школьники - разносторонние, талантливые, и за ними, безусловно, будущее.

Победители и их наставники

Иван Сивков (призер республиканской олимпиады по географии, Лисаковск) и Алла Николаевна Есионова.

Владислав Белоусов (призер республиканской олимпиады по географии, Карасуский район) и Надежда Николаевна Красноженова.

Ерсултан Аманжал (призер республиканской олимпиады по истории Казахстана, Аркалык) и Гульназ Аканкұзы Бекенова.

Петр Груш (призер республиканской олимпиады по английскому языку, Мендыкаринский район) и Ольга Федоровна Гук.

Аружан Каражан (призер республиканской олимпиады по казахскому языку, Амангельдинский район) и Айзада Амангелдiкызы Амантаева.

Алина Нахметова (призер республиканской олимпиады по биологии, Фёдоровский район) и Инна Сергеевна Резник.

Илья Губа (призер республиканской олимпиады биология, Сарыкольский район) и Нина Николаевна Тюкина.

Даяна Медведева (призер республиканской олимпиады по биологии, район Б. Майлина) и Елена Сергеевна Кузнецова .

Максим Генералов( призер республиканской олимпиады по информатике, Карабалыкский район) и Дамир Хасанович Исмагилов.

Рамазан Абжанов (призер республиканской олимпиады по математика, Сарыкольский район) и Светлана Алевтиновна Плеханова.

Аян Усембаев (призер республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, Костанай) и Оксана Васильевна Мухортова.

Даниил Вольницкий (призер республиканской олимпиады по информатика, Аулиекольский район) и Егений Владимирович Лапкин.

Максим Ермаков (призер республиканской олимпиады в секции «Техника», Фёдоровский район) и Иван Александрович Азаренко.

Даниил Гурский (призер республиканской олимпиады по биология, школа-интернат «Озат») и Ангелина Александровна Кубаева.

Анастасия Шумкова (призер республиканской олимпиады по языкознанию, Житикаринский район) и Алла Маданьятовна Исмагулова .

Юлия Лапытова (победительница международных, республиканских, областных конкурсов юных музыкантов, Костанай) и Наталья Сергеевна Вильянова.



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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова