Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах многоэтажек без согласия жильцов при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Такой законопроект подготовило министерство цифрового развития. Вы поддерживаете это? Поддерживаю. Хватит потакать радиофобам и их надуманным страхам.

Поддерживаю. Если за этим последует улучшение качества связи, то я за.

Против. Я считаю, что эти вышки опасны для здоровья, а переехать нет возможности.

Против. Дом - собственность жильцов. Установку вышки нужно согласовывать с ними.

