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Разгром со счетом 5:0 зафиксирован в матче "Тобола" в КПЛ

30 мая 2025, 21:14 |  Спорт

"Тобол" одержал убедительную победу над "Атырау" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

©Кадр из видео

Встреча в Костанае завершилась со счетом 5:0. Голы забили Александр Зуев (14-я минута), Ислам Чесноков (16-я), Ахмед Эль-Мессауди (42-я), Роман Асранкулов (78-я) и Жаслан Жумашев (85-я). 

При этом "нефтяники" с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Георгия Гадрани.

14 июня "Атырау" примет дома "Улытау", а на следующий день "Тобол" встретится в гостях с "Кайсаром".