По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 мая, на севере и востоке области днём ожидается небольшой дождь с грозой, местами - град. В воскресенье, 1 июня, на севере и востоке будет небольшой кратковременный дождь, сопровождаемый грозой, а местами и градом.

В понедельник, 2 июня, днём на западе и севере прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами вновь возможен град.

В Костанае в субботу и воскресенье осадков не ожидается, а в понедельник днём дождь, гроза.

- По области в субботу ночью будет 11-16, днём 28-33 градуса тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - В ночь на воскресенье ожидаем 12-17 °С. Днём столбики термометров достигнут отметок 33-35 °С. В понедельник ночью термометры покажут 15-20 °С, днём вновь жарко - 30-35 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15 °С, днём 30-32 °С. В воскресенье: ночью 14-16 °С, днём 30-32 °С. В понедельник: ночью 15-17 °С, днём 30-32 °С.

В субботу ожидается западный ветер скоростью 2-7 м/с, периодически до 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник будет юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на севере, востоке и западе до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



