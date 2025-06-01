Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 5 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП –264 (работы на ВЛ)
со 2 по 5 июня с 10:00 до 18:00
магазин «Запчасти», «AsemMotors», «Голд Барс».
Частный сектор: ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
со 2 по 5 июня с 10:00 до 18:00
детский сад по ул. Абая 11/11.
Частный сектор: ул. Школьная, 1-32, ул. Северная, 3-17, ул. Абая, 4-11,2/1,3/1.
РП –КСМК (ул. Узкоколейная) (работы на ВЛ)
2 июня с 10:00 до 18:00
ИП Березовский, СО «Текстильщик», КНС-8, ИП Снигирев, ТОО «Кост-Дэн», ГЭК-15, ТОО «Автосервис-Костанай», ИП Тойжанова, ИП Бримжанов, ТОО «Moldex», ТОО «BrothersAgroCO», ТОО «Вадиса М».
РП –1 (работы на ВЛ)
3 июня с 10:00 до 16:00
ТОО «Ак-Кудук», КХ «Садовод», СО «Текстильщик», ИП Абиль -СТО.
ТП –616 (работы на ТП)
3 июня с 10:00 до 18:00
Детский сад ««SweetBaby», НАО «КРУ им. А.Байтұрсынұлы», по пр. Абая, 28, общежитие по пр. Абая, 32, магазин «Красный», ИП Овсянников.
Спальный сектор: пр. Абая, 28/3.
ТП –321 (работы на ТП)
4 июня с 10:00 до 18:00
КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмунологии», ИП Мамедов, сауна «Ниагара».
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова, 3, корпус № 1.
ТП –94 (работы на ВЛ)
4 июня с 10:00 до 13:00
ИП Яковлев, ТОО «Интерполе», ГКП «Тазалык», ТОО «ЛВ-Строй», ИП Конева, ТОО «Рауза», ТОО «Фортуна-Мед», дачи «КЖБИ», архетектурное ателье «Дом», ИП иСоколова, ТОО «Гренада», КТП-Лукъянцева.
Частный сектор: ул. Речная, 5-72,72 "а". 1 Речная, 5-38, ул. Промбаза, 1-8.
ТП –458 (работы на ТП)
5 июня с 10:00 до 18:00
ТОО «Кред», ИП Требушной, ТОО «Касстехсервис», ТОО «АтикоАгро», магазин «Аккумуляторный мир», «Тулпар», ИП Каппасов, ИП Славинская.
Спальный сектор: пр. Тауелсиздик, 161,165,184,188, ул. Майлина, 10, 12
Частный сектор: ул. Дзержинского, 11-54,48/1,9/1-9/12, пр. Тауелсиздик, 173-194
Светофоры: пр. Тауелсиздик – ул. Дзержинского, пр. Тауелсиздик – ул. Майлина
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