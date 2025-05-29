В Казахстане еще одна госуслуга станет доступна в онлайн-формате. МВД и Минцифры опубликовали соответствующий приказ, передает Tengrinews.kz.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В приказе говорится, что для повышения эффективности оказания госуслуг в Казахстане запускается пилотный проект - выдача удостоверений личности в онлайн-формате.

Оформить новый документ можно будет на сайте или в приложении электронного правительства, когда у вашего удостоверения личности истечет срок действия.

Как отметили в пресс-службе МВД, данная услуга доступна, если до окончания срока действия удостоверения личности осталось 30 дней и меньше либо срок действия истек не более чем на 10 дней назад.

Как оформить удостоверение личности онлайн

оформить удостоверение личности можно на портале электронного правительства или в приложении eGov Mobile, заполнив заявление и подписав с помощью ЭЦП;

необходимо сделать фото указанного формата и прикрепить его к заявлению;

заявку должен проверить уполномоченный орган: наличие прописки у заявителя, сроки действия УД, прикрепленное фото;

если проверка пройдена, необходимо оплатить государственную пошлину за услугу;

получение запроса о результате оказания услуги;

готовое удостоверение личности можно забрать в ЦОНе по готовности.

Совместный приказ министерств вводится в действие со дня его первого официального опубликования и будет действовать по 31 марта 2026 года.

Напомним, сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами теперь можно получить при помощи приложения eGov Mobile в разделе "Цифровые документы". Также, как ранее сообщала "НГ", теперь выпускники иностранных вузов смогут официально подтвердить образование, полученное за рубежом, для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане на портале e-Gov.kz