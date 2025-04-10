Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Возможность признания зарубежных дипломов о высшем и послевузовском образовании появилась в мобильном приложении eGov Mobile, передает Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Как сообщается на портале eGov.kz, теперь выпускники иностранных вузов смогут официально подтвердить образование, полученное за рубежом, для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.
"Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей", - уточняется в сообщении.
Шаги для признания зарубежного диплома:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел "Услуги" - "Образование" и выбрать услугу "Признание документов о высшем и послевузовском образовании";
- заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания.
"Рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом", - говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования сообщали, что зарубежное образование можно признать через веб-портал электронного правительства. Для получения услуги на портале eGov.kz нужно было выбрать вкладку "Образование".
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