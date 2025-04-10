Возможность признания зарубежных дипломов о высшем и послевузовском образовании появилась в мобильном приложении eGov Mobile, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщается на портале eGov.kz, теперь выпускники иностранных вузов смогут официально подтвердить образование, полученное за рубежом, для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.

"Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей", - уточняется в сообщении.

Шаги для признания зарубежного диплома:

авторизоваться в приложении eGov Mobile;

перейти в раздел "Услуги" - "Образование" и выбрать услугу "Признание документов о высшем и послевузовском образовании";

заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;

подписать заявку одним из доступных методов подписания.

"Рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования сообщали, что зарубежное образование можно признать через веб-портал электронного правительства. Для получения услуги на портале eGov.kz нужно было выбрать вкладку "Образование".