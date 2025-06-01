Режиссер фильма «Паралимпиец» Алдияр Байракимов выпустил в прокат фильм на злобу дня - «Игроманка». Трейлер и название не предвещали ничего хорошего, но на самом деле история оказалась точной, захватывающей и по-киношному правдивой.

Жулдыз - единственная женщина в казино

Без лишних слов

В фильме нет долгой экспозиции. Начало сразу представляет центральный конфликт – героиня Жулдыз лишается родительских прав из-за алкогольной и игровой зависимости. Из суда женщина идет занимать деньги на адвоката, но проигрывает их в подпольном казино. Единственный способ подать на апелляцию – предоставить сертификат трезвости. И Жулдыз отправляется в бесплатный рехаб в горах, где ей предстоит пройти путь трансформации.

Адвокат уговоривает клиентку обратиться за помощью

Первые 40 дней Жулдыз проводит в рехабе из-за хитрости молодого психолога. Поняв, что перед ним такая же, как он, жертва лудомании, он предлагает сыграть и выигрывает.

Молодой психолог - сам лудоман и наставник с комплексом спасателя

Далее героиня проникается историями и бедами людей вокруг, что помогает ей продержаться для конца срока реабилитации. За это время она станет поддержкой юноше и спасет его, а также поможет принять последствия трагедии молчаливому и таинственному персонажу второго плана.

Классический круг доверия как инструмент раскрытия характеров

У всех персонажей, даже если они появляются в кадре всего несколько раз есть история и мотивация, все они запоминаются зрителю и все, с кем взаимодействует Жулдыз, влияют на нее и на ее решения. Это подчеркивает многослойность повествования и способствует более полному восприятию темы зависимости. Рехаб – это не чудесный край, тут показана вся сложность лечения мании: есть истории полного провала и рецидива, есть истории страха вернуться во внешний мир и есть истории успеха. Зритель даже успевает узнать, что директор рехаба организовал его после смерти сына от передозировки.

Трагедия Жулдыз

Героиня - представительница «золотой молодежи» Казахстана, дочка большого чиновника, которую прикрывают до определенной степени. От нее не выбивали долги угрозами и насилием. Но женщина все равно сталкивается с последствиями мании. Она теряет доверие сына, который просит, чтобы его отдали дедушке, и в критический момент истории отворачивается от матери. Кроме того, Жулдыз постоянно вспоминает об утраченном счастье после потери мамы, когда она потеряла контакт с отцом и как будто остановилась на этом моменте.

Сын в кадре появляется редко, но всегда работает как триггер

Конфликт отцов и детей показан через отношения не только Жулдыз и ее родителя, но и через истории других персонажей, которые ценят, боятся или переживают кризис, как и героиня. Жулдыз винит отца в холодности, но повторяет его модель поведения до момента, когда понимает, что потеряла сына окончательно. Поэтому в сцене с искренним монологом она разрешает себе показать ранимость и быть искренней.

Обложка фильма. Сын - как мотивация



Слова отца Жулдыз авторы вынесли в трейлер о том, что она - плохая мать, что самое ужасное для женщины. Но в фильме он так и не признает своих ошибок, не говорит, что он – плохой отец. Материальные блага не заменят ребенку теплоты и поддержки. Зритель узнает от самой Жулдыз, что отец оставил дочь без внимания, за которое она постоянно боролась.

К сожалению, авторы не рассказали больше о взаимоотношениях сына и матери. Также мало зритель знает о том, как строились отношения с супругом Жулдыз, которого показывают только в двух эпизодах, как пассивного ведомого персонажа. В разговоре с психологом героиня говорит, что развелась с мужем после того, как проиграла себя в казино.

Ответа нет

Правильного ответа в фильме нет, так же, как его нет в реальной жизни. Слова героини о том, что у нас есть бесконечность возможностей начать жизнь с начала, звучат достаточно оптимистично. Но на самом деле избавиться от мании полностью - невозможно. Одна из второстепенных героинь отказывается возвращаться во внешний мир за воротами рехаба, потому что понимает, что не справится с соблазном.

Испытание в начале фильма, которое показывает, насколько далека Жулдыз от понимания проблемы

Последний этап лечения в рехабе – выполнение поручения от администрации. Он же – главное испытание. Героиня не справляется - вместо того, чтобы купить блендер, она отправляется к сыну, понимает, что не тот хочет подходить к ней (на самом деле просто еще не готов), и идет в казино проигрывать чужие деньги. Однако счастливый случай, сценарная броня или судьба приводит ее к искуплению и чудесному подарку – Жулдыз возвращается по своей воле в рехаб вместен с блендером. Киношный хэппи-енд во всей его красе.

В финале фильма Жулдыз примиряется с отцом, возвращает доверие сына (правда, не до конца), и отправляется домой, чтобы измениться. Неизвестно, получится ли у нее, но признание проблемы с манией – уже большой шаг вперед.

Очень интересен образ собаки в фильме. В рехабе есть два пса, за которыми Жулдыз должна была убирать, Белый черной окраски и Черный с белой шерстью. Возможно, авторы таким образом показывают ошибочность восприятия реальности всех, кто приходит в рехаб. Но затем, когда героиня осознает, что нет окончательного решения и просто вылечиться от мании нельзя, она видит в городе черно-белого пса. Жизнь человека – это не череда плохого и хорошего, это сложное переплетение и того, и другого.

Техническая сторона фильма

Порадовал монтаж. Время в фильме протекает линейно, и переходы из одного временного промежутка в другой обыгрываются креативно. Когда героиня проходит 40-дненвный детокс, она получает от администрации рехаба цветок, который посадит и будет за ним ухаживать все время пребывания в центре реабилитации. И когда Жулдыз ставит на подоконник маленький расточек, он вырастает и в фильме происходит скачок во времени.

Кадры со съемок, источник - сайт ГЦПНК

Гармонично смотрятся в кадре актеры, их игра проста и лишена чрезмерности. Иногда кажется, что просто наблюдаешь за людьми в документальном фильме. Но все-равно авторы создают киношное пространство за счет клиповых вставок, повторяющихся композиций кадра, а также тихих или молчаливых сцен, в которых может происходить всего одно, но ключевое действие. Когда вечером Жулдыз играет на пианино, она будит директора и прячется от него. Но мудрый наставник тихо хвалит ее и уходит из комнаты.

Отличная история

Этот фильм, несмотря на небольшие субъективные недочеты в отношениях Жулдыз с ее отцом и сыном, представляет собой отличную историю, хорошо снятую и справляющуюся со своей задачей. У нас есть героиня с проблемой, которую нельзя решить просто, и она просто не решается.

Психолог старается научить героиню наблюдать и быть внимательной, не зацикливаться на себе

Да, в фильме не говорится об экономической проблеме в Казахстане, нет ни слова о причинах развития казино и микрокредитных организаций, нет опасных и жутких колекторов в кадре (о них есть небольшое упоминание вскользь). Однако есть констатация факта и надежда на будущее. Получилась ёмкая, уютная история о дружбе, поддержке и ценности человеческой жизни.

Фото - кадры из фильма