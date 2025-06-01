Всегда ли результативен нерестовый запрет? На мой взгляд, это вопрос, на который нет однозначного ответа. С точки зрения сбережения рыбных ресурсов он, конечно же, нужен. От того, насколько удачно пройдет нерест, зависит численность вида, плотность рыбы в водоеме. Поэтому очень важно дать рыбьему народу спокойно воспроизвести потомство. Но есть нюанс.

Рыба приказы игнорирует

В Казахстане в период обозначенного государством нерестового запрета нельзя под угрозой штрафа не только рыбачить на любые снасти с берега или с лодки, но даже просто кататься по водоему на своем плавсредстве. Да, чем больше комфорта будет обеспечено рыбьим мамочкам и папочкам, тем больше станет рыбьего населения. И это хорошо.

А о карасе будем только вспоминать до 10 июня

Плохо другое. В этом году так же, как в прошлом и ранее, Министерство сельского хозяйства обозначило сроки карасиного нереста с 20 мая по 10 июня, приказав тем самым чешуйчато-хвостатому позаботиться о продолжении своего рода именно в эти сроки. Вот только костанайский карась при нынешней аномально ранней теплой весне успел отнереститься до 20 мая. В этом мы с Сабанеем убедились, когда 18 мая ловили карася на Косколе, в котором уже не было икры. Так что наши рыболовы ловили карася повсеместно в самый пик икромета. Абсурд? Да, конечно, как абсурден теперь и срок запрета с 20 мая по 10 июня.

И не догадываются наши караси о том, что есть страны, в которых человечий закон на рыбьей стороне. Что в большинстве государств Европы сроки нерестового запрета ежегодно пересматриваются и уточняются в соответствии с природной ситуацией и традициями жизнедеятельности того или иного вида рыб. Мало того, постоянно варьируются в зависимости от географического положения местности, размеров и глубин водоемов.

Карасиный календарь

Напомню: по карасиным законам нерест начинается только тогда, когда вода в их водоемах-государствах прогреется до 15-19 градусов. Но и этот факт неоднозначен.

Дело в том, что в костанайских водоемах водится два вида карася: серебряный и золотой. Первый нерестится при температуре воды в 14-15°С, второй - при 17-19°С. Поэтому в разных регионах и даже водоемах он может начинаться в разные сроки. Мало того, на сроки протекания нереста влияют размеры карасиной страны. Если это небольшой пруд, то карась успевает отложить икру за 3-4 дня. На больших и глубоководных озерах процесс размножения всегда протекает дольше. Это же относится и к водоемам с густой растительностью и подводными родниками, где вода прогревается дольше.

Вот и получается, что разумные сроки запрета могут определить только те, кто владеет конкретной природной ситуацией на конкретном водоеме. Об этом я уже не раз писала, подкрепляя свое заключение многочисленной поддержкой костанайских арендаторов водоемов. Наше предложение - дать возможность арендаторам определять самим сроки нерестового запрета на закрепленных за ними водоемах - остается мечтой. В правительстве нас не слышат! А между тем в некоторых странах есть такая практика. Имеется, кстати, и практика заботы не только о рыбе, но и о рыболовах, для многих из которых длительные нерестовые запреты пережидать нелегко. К примеру, в Беларуси и России в период нерестовых запретов допускается рыбалка на одну удочку с берега вне нерестилищ.

А вот какая любопытная казахстанская информация из Павлодарской области вдруг встретилась мне в Интернете: «В период весеннего нереста, когда на многих водоемах действует запрет на рыбную ловлю, водоем КХ «Руслан», расположенный напротив села Майское, предоставляет одну из немногих возможностей для легальной рыбалки. Это делает его особенно привлекательным для любителей рыбной ловли, желающих провести время на природе с удочкой в руках, не нарушая природоохранное законодательство».

Значит, все-таки кому-то и как-то и у нас удается устанавливать свои правила на своем водоеме, не нарушая закон? Вот только как?

Карася нельзя, но щуку уже можно

Официальный нерестовый запрет на щуку у нас с 10 апреля по 10 мая. Совпал ли он ныне с реальным нерестом зубастой? Размышляю. Преднерестовый жор щуки в этом сезоне у нас пришелся на конец марта - начало апреля. После него наступила пауза длиной примерно в месяц - зубастая сначала нерестилась, а потом приходила в себя после стресса. Так что настоящая щучья охота могла у нас ныне начаться в первую декаду мая. Но не началась из-за того, что по отношению к щуке сроки нерестового запрета лишь частично совпали с ее детородной акцией. Но частично, это тоже отрадно.

Первыми после родильного периода приходят в себя самцы - уже через недельку после завершения основного нереста они начинают испытывать чувство голода. Мамки, которые при нересте испытывают куда больший стресс, отдыхают дольше, но голод тоже берет свое, и отдохнувшая щука неизбежно выходит на охоту. Сил у нее не так много, а потому охотится под лозунгом «Большому куску рот радуется»: чем больше белка она получит за одну атаку, тем лучше. Своих самых крупных щук Сабаней ловил на живца именно в этот период. Сроки постнерестового жора у «торпеды» - до трех недель, но они могут отличаться даже на разных водоемах. А потому, угадав такой уловистый период на малом щучьем водоеме, можно просчитать его и в иных местах: в больших реках, озерах, водохранилищах она нерестится позже.

Так что у наших щукарей есть еще шансы «поймать» несколько дней щучьего жора на основных наших реках, Верхнетобольском и Каратомарском водохранилищах. Сейчас происходит активный нагрев воды, водоемы зарастают травой, активно развивается малек - любимый щучий деликатес. Это время, когда чаще ловится щука небольших размеров, которая в финальном весеннем месяце демонстрирует наибольшую активность, и ловить ее можно в траве на вертушки и активные воблеры. Но щучка покрупнее не откажется от живца. Учесть надо и то, что чуть позже щука будет менять зубы, поэтому ожидать, что в конце мая - начале июня попадется трофейная, не стоит: после смены зубов крупные особи «болеют».

Окуня круглый год можно ловить без всяких ограничений

Что сейчас у нас можно ловить помимо щуки? Ну, конечно, окуня и плотву. Они вообще не фигурируют в нерестовых запретах, а рыболовы считают их сорной рыбой. Да, действительно, сейчас в наших водоемах их столько, что ловить - не переловить. Но всегда ли так будет? Еще недавно вобла (российский вариант плотвы) в Волге тоже считалась сорной. А теперь в Астраханской области РФ (и не только) ее отлов запрещен круглогодично. И соседи, представьте себе, едут ловить чебака к нам. Так стоит ли наплевательски относиться к тому, чем мы пока еще богаты?

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Клев-инфо

Напоминаем: на водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области по 30 мая еще нельзя рыбачить на сазана (карпа), леща, линя, судака.

На водоемах других районов и городов Костанайской области вступил в силу нерестовый запрет на вылов:

- карася - с 20 мая по 10 июня;

- сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня.