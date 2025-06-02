Вообще-то, сочетание продуктов, указанное в заголовке, характерно для одного из самых известных в мире сэндвичей - по-нашему бутербродов. Это вкусно, сбалансировано по белкам-жирам. Но для желающих худеть там есть один минус - хлеб, а чаще всего большая вкуснющая булка. Находим выход: готовим с теми же продуктами салат, можно очень много салата.

Огурец с тунцом - приятное сочетание, а добавлять к нему можно самые разные продукты

Я его пробовала в двух вариантах. Один - с листьями салата айсберг, ложкой соуса песто, перепелиными яйцами и тунцом в собственном соку. Все, как было указано в найденном на просторах Сети рецепте. Результат понравился.

Второй раз я решила испробовать более бюджетную версию. Обошлась без айсберга и песто, который и в первый раз показался мне несколько чужеродным в блюде с рыбным компонентом. Кстати, тунец на этот раз у меня был подешевле, так называемый салатный. Оказался вполне приемлемым, не паста, а мелкие кусочки в масляной заливке.

Зелень я прямо круто поменяла. Вместо айсберга набрала на даче молодой рукколы, листьев шпината, прямо-таки юного укропа и шнитт-лука.

Огурцы пока что из магазина, поэтому от верхней грубоватой кожицы я их очистила. И не резала ножом, а воспользовалась боковым ножом тонки, который превращает огурец в тонюсенькие слайсы. Чуток неровные, но зато с остальными ингредиентами салата такие «женятся» замечательно.

Укроп и лук порубила мелко, листовые овощи - крупнее. Смешала с огуречной нарезкой. Туда же немного черного перца. Белок сваренного вкрутую яйца - куриного на этот раз - нарезала ломтиками. Добавила к огурцам. Желток измельчила отдельно для украшения.

Наконец, к овощам положила салатного тунца, перемешала. Выложила на тарелку горкой. На вершину - желток. Поверх всего - заправка, приготовленная из оливкового масла, горчицы и лимонного сока. Сочетание их - на свой вкус. Вроде можно было брать для заправки и слабо-острую горчицу, но тогда желателен в салате огурец маринованный, это будет мой третий вариант. А впереди их - несть числа. Видела рецепт, где вместе с огурцом кладут авокадо...

Но пока о том, что сделано. По мне, вариант со шпинатом и рукколой даже вкуснее, чем с айсбергом. Ну и, возвращаясь к заявленной цели слегка похудеть, - этим салатом точно можно поужинать и быть сытым.

Ингредиенты

2 средних огурца, 1-2 куриных яйца, листовая зелень - около 100 г, 130 г консервированного тунца в масле (часть масла можно убрать с учетом оливкового в заправке).

Фото Доры ГОЛОДНОЙ