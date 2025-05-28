В четырех городах республики прошли первые матчи стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025.

Лазар Маринкович отбирает мяч у игрока «Актобе» и сравнивает счет / Скриншот трансляции

Рудненский «Аят», занявший четвертое место в регулярном чемпионате, проводил свой первый матч четвертьфинальной серии в гостях против финишировавшего пятым «Актобе». Команды в рамках регулярного чемпионата провели четыре встречи - в Актобе в первом матче была зафиксирована ничья, а втором рудничане выиграли со счетом 5:3. В Рудном же клубы поделили очки, одержав по одной победе с одинаковым счетом - 5:1.

Первый тайм стартового матча этого четвертьфинального противостояние, состоявшегося на паркете актобинского спорткомплекса «Коныс», прошел в очень упорной борьбе, которая не принесла результата - 0:0.

На второй минуте второго тайма бразильский защитник «Актобе» Филипиньо, переиграв на правом краю своего соотечественника из «Аята» Леандриньо, обводящим ударом отправил мяч в сетку ворот мимо вышедшего навстречу вратаря Дмитрия Бондарева. Через три минуты счет стал равным, после того как сербский универсал гостей Лазар Маринкович перед штрафной площадью соперника отобрал мяч у бразильского нападающего хозяев Боки и вторым касанием пробил под перекладину ворот «Актобе» - 1:1.

На 36-й минуте еще один бразильский легионер хозяев Чураско вновь вывел актобинский клуб вперед. А менее чем за полминуты до окончания основного времени матча Леандриньо восстановил равновесие - 2:2. Поединок продолжился в овертайме, на восьмой минуте которого Филипиньо пробил справа мимо вратаря «Аята», мяч попал в левую стойку, затем в правую и от нее залетел в сетку ворот - 3:2.

«Актобе» после этой победы повел в серии, которая продолжится 31 мая в Рудном. Если «Аяту» удастся выиграть в предстоящем матче, то там же, на паркете «Аят Арены» пройдет и заключительный матч серии.

В других четвертьфинальных противостояниях «Байтерек» проиграл в Уральске «Семею» - 0:3, «Кайрат» сенсационно уступил в Талдыкоргане «Жетысу» - 2:3, а в Шымкенте «Атырау» переиграл «Ордабасы» со счетом 4:2.