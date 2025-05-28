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Движение грузовиков ограничат летом в разных регионах Казахстана

28 мая 2025, 12:07 |  ЖКХ

С 1 июня в Казахстане начнут действовать ежегодные летние ограничения движения грузового транспорта, сообщили в "КазАвтоЖол".  Они необходимы для защиты дорожного покрытия, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz  

В тёплую погоду асфальт уязвим к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств может привести к разрушению дороги, образованию колей и ям.

Ограничения будут действовать в дневное время при температуре воздуха выше +25 градусов. С 1 июня по 31 августа (10.00 – 22.00) нормы введут в:

  • Алматинской области;
  • Атырауской области;
  • Жамбылской области;
  • Жетысуской области;
  • Улытауской области;
  • Карагандинской область;
  • Кызылординская области;
  • Туркестанской области;
  • Мангистауской области.

С 1 июня по 15 августа (11.00 – 21.00) в :

  • Абайской области;
  • Акмолинской области;
  • Актюбинской области;
  • Восточно-Казахстанской области;
  • Западно-Казахстанской области;
  • Карагандинской области;
  • Костанайской области;
  • Павлодарской области;
  • Северо-Казахстанской области.