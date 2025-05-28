С 1 июня в Казахстане начнут действовать ежегодные летние ограничения движения грузового транспорта, сообщили в "КазАвтоЖол". Они необходимы для защиты дорожного покрытия, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

В тёплую погоду асфальт уязвим к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств может привести к разрушению дороги, образованию колей и ям.

Ограничения будут действовать в дневное время при температуре воздуха выше +25 градусов. С 1 июня по 31 августа (10.00 – 22.00) нормы введут в:

Алматинской области;

Атырауской области;

Жамбылской области;

Жетысуской области;

Улытауской области;

Карагандинской область;

Кызылординская области;

Туркестанской области;

Мангистауской области.

С 1 июня по 15 августа (11.00 – 21.00) в :