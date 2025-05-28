Движение грузовиков ограничат летом в разных регионах Казахстана
28 мая 2025, 12:07 | ЖКХ
С 1 июня в Казахстане начнут действовать ежегодные летние ограничения движения грузового транспорта, сообщили в "КазАвтоЖол". Они необходимы для защиты дорожного покрытия, передает Informburo.kz.
Фото Informburo.kz
В тёплую погоду асфальт уязвим к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств может привести к разрушению дороги, образованию колей и ям.
Ограничения будут действовать в дневное время при температуре воздуха выше +25 градусов. С 1 июня по 31 августа (10.00 – 22.00) нормы введут в:
- Алматинской области;
- Атырауской области;
- Жамбылской области;
- Жетысуской области;
- Улытауской области;
- Карагандинской область;
- Кызылординская области;
- Туркестанской области;
- Мангистауской области.
С 1 июня по 15 августа (11.00 – 21.00) в :
- Абайской области;
- Акмолинской области;
- Актюбинской области;
- Восточно-Казахстанской области;
- Западно-Казахстанской области;
- Карагандинской области;
- Костанайской области;
- Павлодарской области;
- Северо-Казахстанской области.
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