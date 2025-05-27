В течение недели Минэкологии представит в правительстве заключение учёных, по которому примут решение, передает Informburo.kz. В мажилисе состоялся круглый стол по вопросам популяции сайгаков. Собрание сопровождалось активным обменом мнениями, а некоторые предложения вызвали оживлённую дискуссию.

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На заседании депутат Павел Казанцев призвал перейти от слов к делу.

"Мы получаем кучу материала, который без слёз читать нельзя – какие мы хорошие, какие мы несчастные. Это всем понятно, что это ЧС и какие мы все совестливые, потому что видите ли нас все гнобят (притесняют. – Авт.), за то, что мы одну, другую голову можем потерять. У нас очевидная чрезвычайная ситуация. Мы прикрываемся какими-то научными обоснованиями и так далее. Понятно, что научное обоснование будет измеряться в сотнях тысяч голов", – сказал Казанцев.

Ситуацию с сайгаками депутат назвал "войной". Он потребовал:

проявить политическую волю в этом вопросе;

создать республиканский штаб для координации действий по регулированию численности животных;

создать оперативные штабы на местах для принятия срочных решений.

"На мой взгляд, нужен государственный убой. Далее должен быть частный убой. А почему бы людям не дать бесплатное мясо? Я не великий кулинар, но знаю, что тушёнка делается элементарно. У нас закон мешает. Но при законе о ЧС можно прикручивать. Я абсолютно согласен с болью коллеги из региона. Он (фермер. – Авт.) должен с ружьём выезжать и фигачить (убивать. – Авт.). И у него должны быть чёткие рекомендации – фигачим самцов, стреляем сеголеток (рождённые в этом году особи. – Авт.), а может быть и всех подряд. И в этом ничего страшного нет. На такой массе, пока мы начнём разгоняться, мы сможем работать", – заключил Казанцев.

Слово взял и глава ТОО "Сепе-1" из Акмолинской области Галымжан Саханов. По его словам, в Егиндыкольском районе количество сайгаков возросло до одного миллиона. Животные прошли по посевным полям площадью более 20 тысяч га. Местные жители и аграрии пытаются на автомобилях и мотоциклах выгнать их с полей.

"Люди работают на пределе человеческих возможностей – с рассвета до ночи за рулём, не видя просвета. Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки на их пути. При встрече с ними в поле человека одолевает ужас", – добавил Саханов.

Он предложил:

изымать из природы сайгу, таким образом параллельно решится проблема продовольствия в виде дешевого экологически чистого мяса, а также дериватов;

Министерству сельского хозяйства – открыть предприятия по производству заборов для ограждения полей с выдачей льготных кредитов и приемлемыми ценами;

ввести журнал ежегодной миграции сайгаков с осведомлением сельхозпроизводителей о предполагаемом времени и маршрутах перемещений.

В свою очередь вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сказал, что по поручению правительства ведомство изучает мнение общественности, учёных и международных экспертов.

"Всё-таки все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию. В настоящее время институт зоологии готовит биологическое обоснование, на основе которого мы внесём на этой неделе (до 1 июня. – Авт.) в правительство предложение и перейдём к устойчивому использованию – говоря простыми словами, к изъятию определённого количества. При принятии правительством решения подготовительную работу продолжат", – заверил Шарбиев.

Само изъятие планируется с 1 сентября по 30 ноября. Однако для начала необходимо дождаться обоснования учёных, подытожил он.

Выступая на IV заседании Национального курултая, президент поручил правительству проанализировать ситуацию резкого увеличения поголовья сайгаков. По его словам, от этого страдает сельское хозяйство, а также есть риски ухудшения эпизоотической ситуации.