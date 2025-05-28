На заседании мажилиса в рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

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Речь идет о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма".

Также законопроектом предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 млн тенге.

"Законопроектом на Агентство финмониторинга возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

Операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" станут новыми субъектами финансового мониторинга.

Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге, по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.

Однако Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.