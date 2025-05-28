В Казахстане исключат плату за проезд по плохим участкам дорог. Новые правила должны вступить в силу в июне, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Изменения коснутся участков с дефектами, влияющими на безопасность и бесперебойность движения, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"Если на участке платной автодороги выявили повреждения, которые влияют на безопасность и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта. К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов водители будут платить только за 95 км платной автодороги", – пояснили в ведомстве.

Ранее соответствующий проект поправок министерство опубликовало на портале "Открытые НПА". Измерять длину дефектных дорог будут камеры.