Подростки отправились на поиски скота и заблудились в Костанайской области
27 мая 2025, 11:35 | Происшествия
Заблудившихся парней спустя несколько часов поисков нашли спасатели.
Инцидент произошел в селе Торгай Джангельдинского района. Два одноклассника 2010 г. р. днем 26 мая отправились на поиски скота. Последний раз они вышли на связь в 20.38 и сказали, что возвращаются.
- Через полтора часа, так как они не приехали, обеспокоенные родители обратились к спасателям, - сообщила сегодня, 27 мая, пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На поиски спасатели выехали на вездеходе. Через 4 часа непрерывного поиска они в 8 км от с. Торгай среди камышей нашли заблудившихся подростков и доставили их в населенный пункт.
В медицинской помощи подростки не нуждались.
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