Заблудившихся парней спустя несколько часов поисков нашли спасатели.

Инцидент произошел в селе Торгай Джангельдинского района. Два одноклассника 2010 г. р. днем 26 мая отправились на поиски скота. Последний раз они вышли на связь в 20.38 и сказали, что возвращаются.

- Через полтора часа, так как они не приехали, обеспокоенные родители обратились к спасателям, - сообщила сегодня, 27 мая, пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На поиски спасатели выехали на вездеходе. Через 4 часа непрерывного поиска они в 8 км от с. Торгай среди камышей нашли заблудившихся подростков и доставили их в населенный пункт.

В медицинской помощи подростки не нуждались.