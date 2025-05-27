По итогам первого этапа чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 определилась восьмерка команд, которая продолжит борьбу за награды в стадии плей-офф.

«Аят» с соперником по 1/4 финала «Актобе» в регулярном чемпионате встречался четырежды. Итог - две победы, одна ничья и одно поражение / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Свои заключительные матчи в рамках регулярного чемпионата занимавший четвертое место «Аят» проводил в Актау против замыкающего турнирную таблицу «Каспия». Рудничане вели борьбу за возвращение в тройку лидеров и были фаворитами в матчах с досрочно вылетевшим из борьбы за плей-офф актауским клубом. Для этого «Аяту» нужно было набрать шесть очков и надеяться, что занимающий третьей место «Атырау», в активе которого было всего на одно очко больше, чем у рудненского клуба, оступится в поединках с «Ордабасы». Однако во второй половине чемпионата актаусцы совсем не выглядели как команда, которая просто доигрывает сезон.

В первой игре, прошедшей на паркете актауского спорткомплекса «BS Arena», хозяева открыли счет уже на 3-й минуте усилиями универсала Армана Каражанова. Мотивированным рудничанам потребовалось почти полтайма, чтобы сравнять счет, а сделал это на 12-й минуте капитан «Аята» Азат Валиуллин. Через пять минут гости вышли вперед после автогола Эвертона - 1:2.

В начале второго тайма Риси сравнял счет. Но почти тут же после розыгрыша углового удара Андрей Графский вновь вывел гостей вперед. А на 26-й минуте Валиуллин оформил дубль, упрочив преимущество «Аята». Однако в течение трех минут Эвертон и защитник «Каспия» Александр Лукин восстановили равновесие - 4:4. И до конца матча счет больше не менялся. И «Каспий» в очередной раз доказал, что может отбирать очки у фаворитов.

В параллельном матче в Шымкенте «Ордабасы» и «Атырау» также не выявили победителя - 2:2, и по итогам заключительного тура только результаты матчей с участием рудненского и атырауского клубов могли повлиять на единственную перестановку в турнирной таблице.

Во втором матче счет уже на 2-й минуте открыли рудничане, в составе которых отличился Леандриньо. На 6-й минуте лучший бомбардир команды Жеже удвоил преимущество гостей, а через минуту Графский сделал счет разгромным - 0:3.

Однако почти тут же Риси забил первый ответный гол, а на 14-й минуте Сабит Узакбаев хорошо сыграл на добивании и вернул интригу в матч - 2:3.

Минимальное преимущество рудничан продержалось до середины второго тайма, когда защитник хозяев Динмухамбет Аганиязов сравнял счет. Затем он же отличился на 37-й минуте, впервые выведя «Каспий» вперед - 4:3, оформив дубль. Не прошло и минуты, как дубль оформил Жеже, поразив ворота хозяев при добивании после пробития им же дабл-пенальти, и во второй раз в матче восстановил равновесие.

Счет повторял исход встречи накануне, но на этот раз в оставшиеся три минуты еще трижды менялся. На 39-й минуте Аганиязов, оформив хет-трик, во второй раз вывел хозяев вперед. В начале последней минуты Эвертон упрочил преимущество актауского клуба, а за 20 секунд до окончания встречи Жеже, реализовав пенальти и оформив хет-трик, сократил счет до минимума - 6:5.

Жеже по итогам регулярного чемпионата отметился 25-ю забитыми голами / Фото vk.com/mfc_ayat_official

«Аят» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте и стартует в плей-офф матчами с пятой командой - «Актобе».

Первый матч четвертьфинальной серии пойдет уже сегодня, 27 мая. А сама серия продлится до двух побед одной из команд.

Первый матч четвертьфинала проводится на площадке команды, занявшей более низкое место в турнирной таблице. Второй и, при необходимости, третий - на домашнем паркете фаворита.

В других четвертьфинальных сериях встретятся победитель регулярного чемпионата «Семей» и восьмая команда - «Байтерек». Занявший второе место «Кайрат» сыграет с «Жетысу», а «Атырау» поборется за выход в полуфинал с «Ордабасы».