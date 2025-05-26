В казахстанском законодательстве обнаружен очередной пробел – об этом заявил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на выездном заседании Комитета экологии и природопользования мажилиса Парламента РК, которое прошло в Костанае. Речь об ответственности за неразграничение охранных зон около лесного фонда и за сжигание пожнивных остатков на полях.

Последствия пожара в Аманкарагайском бору ещё долго будут давать о себе знать / Фото из архива "НГ"

Так называемая лесистость Костанайской области - всего 1,2%, однако пожары даже на таком небольшом пространстве – ежегодная беда лесхозов, и не только их одних: всем памятен самый масштабный за всю историю региона пожар 2022 года в Аманкарагае с несколькими эвакуированными сёлами, человеческими жертвами и 43 тысячами гектаров сгоревшего леса.

Фото из архива "НГ"

Комплексный план лесовосстановления предполагает посадку 19,2 млн штук сеянцев в этом году (часть уже высажена) при сохранении тех же темпов в течение двух следующих лет. При этом доля хвойного молодняка составит 74,8%. Базовый питомник для него с продуцирующей площадью 12 га расположился у села Баганалы, саженцы лиственных пород деревьев поставляет питомник такой же площади в Тобыле. По официальной информации, 432 га леса уже восстановлено. Нетрудно подсчитать, что на восстановление всего Аманкарагайского бора «вручную» потребовалось бы ещё каких-то 99 лет. Конечно же, фиксируется и естественное восстановление, но во многом, заявил глава региона, мощность экологических мероприятий зависит от специалистов, техники и финансов.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Численность работников лесного хозяйства с 2023 года увеличена в полтора раза и доведена до рекомендованной цифры 1 230 человек, - сообщил Аксакалов. - Ежегодное финансирование увеличено с 2,6 млрд тенге в 2022 году до 7 млрд. За последние два года на приобретение материально-технической базы направлены 4 млрд тенге.

Это в среднем 35% от затрат на обновление автопарка лесхозов прочих областей РК вместе взятых. Если детальнее: автопарки лесных хозяйств региона за это время пополнили 27 пожарных машин, 59 тракторов и 39 автомобилей. В этом году запланировали приобрести 26 пожарных машин, 28 тракторов и 36 малых лесопожарных комплексов (МЛПК) на 3,5 млрд тенге в лизинг.

Слайд презентации выездного заседания комитета по экологии и природопользованию

- Особый вопрос - установление границы охранных зон вдоль границ участка лесного фонда и установление меры ответственности за их отсутствие, - отметил глава региона. - В законодательстве отсутствует данная норма для сельхозугодий, прилегающих к лесным массивам. Зачастую на весенних полях на пожнивных остатках возникают пожары, которые переходят на лесной фонд и наносят значительный ущерб лесонасаждениям. Мы и сами весной можем видеть такую картину. Необходимо внести соответствующее дополнение в Кодекс об административных правонарушениях - норму, предусматривающую ответственность владельцев полей за несоблюдение 20-метровой защитной полосы. Вообще, откровенно говоря, надо запретить сжигать солому на полях. Это нонсенс! Во многих странах мира это запрещено законом. После пожара ничего полезного не остаётся на полях, ничего не растёт, вы же знаете. Почему законодательство до сих пор позволяет сельхозтоваропроизводителям это делать?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Кумар Аксакалов также предложил министерству экологии и природных ресурсов согласовать возможность создания новых лесных пожарных станций на базе имеющихся зданий в отдалённых посёлках, в которых базируются лесничества.