По прогнозам синоптиков во вторник и среду, 27-28 мая, на территории области осадков не ожидается. Во вторник на севере и востоке ночью и утром будет туман.





В Костанае в ближайшие два дня малооблачно без осадков.

- В ночью на вторник по области термометры покажут 5-10, на востоке 2 градуса тепла, на севере ожидаются заморозки на почве до 1 градуса мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем 22-25 градусов выше нуля. В среду ночью будет 7-12 °С, днём термометры покажут 25-30 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 8-10 °С, днём 23-25 °С. В среду: ночью 8-10 °С, днём 25-27 °С.

Во ближайшие два дня ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с на севере во вторник и на севере и востоке в среду.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ