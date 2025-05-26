Матч в Туркестане между местным «Тураном» и «Тоболом» закрывал программу 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу между командами Премьер-лиги.

Султан Бусурманов выстраивает «стенку» у своих ворот / Фото instagram.com/fctobol

Всего 11 дней назад туркестанский и костанайский клубы уже встречались здесь же в рамка четвертьфинала Кубка РК, и тогда победу одержали гости, забив два безответных гола.

На поле стадиона «Туркестан Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), проводивший 100-й матч за костанайский клуб во всех турнирах, Наурызбек Жагоров, Иван Миладинович и Темирлан Ерланов, полузащитники Ахмед Эль-Мессауди, Асхат Тагыберген и Виктор Брага и нападающие Ислам Чесноков, Давид Энен и Жаслан Жумашев.

С первых минут команды повели игру на высоких скоростях, и первая четверть встречи прошла при игровом преимуществе хозяев, которые на 8-й минуте заработали первый в матче угловой удар, но после его розыгрыша и подачи справа в штрафную площадь не получился удар у черногорского полузащитника Горана Милойко. А через пять минут атака «Турана» завершилась подачей от правой боковой линии в центр штрафной площади и ударом по воротам оттуда капитана хозяев Абылайхана Жумабека, беспрепятственно пробившим в прыжке головой, но мяч пролетел над перекладиной.

И уже в первую четверть часа игры команды заработали по предупреждению: на 5-й минуте узбекистанский защитник туркестанцев Хуршидбек Мухторов грубо сыграл в центре поля против Тагыбергена, а на 15-й минуте Брага в десяти метрах от угла своей штрафной площади заработал желтую карточку за нарушение правил на Жумабеке.

На 19-й минуте после выпада хозяев по левому флангу узбекистанский полузащитник «Турана» Шохбоз Умаров вошел в штрафную площадь и от угла вратарской площадки пробил низом в дальний угол ворот, но Бусурманов в падении поймал мяч.

Первый опасный момент у ворот туркестанского клуба возник на исходе получаса игры, когда Эль-Мессауди из центрального круга сделал передачу низом по центру на ход Чеснокову. Однако уже в штрафной площади того настиг черногорский защитник хозяев Йован Пайович и в момент удара по воротам успел подставить ногу, от которой мяч улетел за лицевую линию.

На 33-й минуте «Туран» заработал по левом краю атаки штрафной удар у угла штрафной площади, после того, как мяч попал в руку Жумашева. Умаров пробил со стандарта по воротам, Пайович головой попытался переправить мяч в дальний угол ворот, но Бусурманов в падении отбил его ногой, опередив белорусского защитника хозяев Руслана Юденкова.

А уже через три минуты гости провели атаку по центру, и Эль-Мессауди сделал передачу низом между двумя игроками «Турана» вдоль боковой линии на ход Жумашеву, который в касание послал мяч в центр штрафной площади. Перед границей вратарской площадки Энен в борьбе с узбекистанским защитником Одилбеком Абдумажидовым пяткой отправил мяч к дальней штанге, где его догнал Чесноков и вогнал в сетку пустых ворот, открыв счет в матче - 0:1.

На 42-й минуте хозяева провели атаку по правому флангу, после которой последовала навесная подача в центр штрафной площади, откуда Юденков, выпрыгнув выше Асранкулова и Миладиновича, пробил головой, но мяч пролетел левее створа ворот. А на последней минуте тайма хозяева, перехватив мяч у своей штрафной площади, провели быструю контратаку с выходом четырех своих игроков на двух защитников «Тобола». В результате Умаров в штрафной площади «Тобола» переиграл совершавшего подкат ему в ноги Миладиновича, а затем пробил по воротам, но вышедший навстречу Бусурманов в падении отбил мяч ногами. А после розыгрыша углового удара Энен выбил мяч далеко от ворот.

Асхат Тагыберген и Шохбоз Умаров / Фото instagram.com/fc.turan

Второй тайм начался с атак хозяев, и на 49-й минуте в игру вступил Бусурманов, в броске выбив мяч из правого от себя угла ворот после удара из пределов штрафной площади полузащитника хозяев Абинура Нурымбета. Менее чем через десять минут еще один опасный момент возник у ворот «Тобола», но Жумабек пробил правее створа ворот головой из центра штрафной площади после подачи справа белорусского полузащитника Василия Совпеля. А в ответной атаке получивший мяч в центральном круге Тагыберген прошел с ним по правому краю вперед и метров с 30-ти пробил низом в дальний угол ворот. Но после рикошета от ноги Пайовича удар превратился в пас, и Чеснокову буквально полшага не хватило, чтобы точно пробить с подступов к вратарской площадки по воротам.

После часа игры в течение трех минут Асранкулов и Энен заработали по желтой карточке за грубые остановки игроков соперника перед своей штрафной площадью. И на 66-й минуте вместо нападающего сборной Того на поле вышел Александр Зуев, очень активно включившийся в игру. На 71-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар за снос Чеснокова на подступах к штрафной площади левее центра. Стандарт исполнил Тагыберген, но мяч кулаками выбил белорусский вратарь «Турана» Егор Хаткевич.

На 74-й минуте гости перехватили мяч в центральном круге, Тагыберген отдал пас вперед Эль-Мессауди, сделавшему передачу еще дальше на ход Зуеву. Тот на скорости убежал от Пайовича, в штрафной площади проскочил с мячом между Абдумажидовым и Хаткевичем и отправил его в пустые ворота, удвоив преимущество костанайского клуба - 0:2.

К чести хозяев, они не опустили руки и спустя десять минут после розыгрыша углового удара на правом фланге только что вышедший на замену Куаныш Дуйсенбекулы с линии вратарской площадки в прыжке головой отправил мяч в правый угол ворот, вернув интригу в матч.

Темирлан Ерланов готов принять удар на себя / Фото instagram.com/fc.turan

В концовке встречи хозяева много атаковали, к атакам даже подключался вратарь команды. Однако костанайский клуб, в составе которого в последние минуты встречи Цотне Мосиашвили и Марко Вукчевич заменили соответственно Эль-Мессауди и Тагыбергена, а уже в дополнительное время вместо Жумашева на поле вышел Мейрамбек Калмырза, довел матч до третьей победы подряд.

Набрав 20 очков, «Тобол» остался на четвертой строчке турнирной таблицы. При этом он провел на две игры меньше, чем все три лидера чемпионата, став лидером по потерянным очкам.

По-прежнему идущий первым с 25-ю набранными очками «Актобе» уступил в этом туре в гостях одержавшему первую победу «Жетысу» - 1:2.

«Астана» со счетом 4:2 выиграла в столичном дерби у «Жениса» и поднялась на второе место, отставая на одно очко от актобинцев и опережая на одно очко «Кайрат», уступивший на своем поле «Окжетпесу» - 1:2. Преследующий костанайцев «Елимай» потерял очки в Петропавловске, сыграв вничью с «Кызылжаром» - 1:1. Не прибывший на матч в Костанай в прошлом туре «Ордабасы» на своем поле неожиданно проиграл «Улытау» - 0:1, для которого это победа стала первой в чемпионате, благодаря чему он ушел с последнего места. А на последнее место опустился «Атырау», проигравший дома «Кайсару» - 1:2.

Именно «Атырау» 30 мая «Тобол» будет принимать на своем поле в следующем туре.