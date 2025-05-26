26 мая 2025, 13:53

21 мая в школе №11 города Рудного прошёл практический тренинг для педагогов, посвящённый профилактике профессионального выгорания. Его провели специалисты Smart Ustaz – образовательной платформы, работающей с учителями по всей стране.

Участники изучали способы управления эмоциями, методы восстановления внутреннего ресурса и приёмы осознанной коммуникации с родителями, коллегами и детьми.

По словам организаторов, главная цель тренинга – это помощь педагогам в сохранении себя в профессии через инструменты эмоционального интеллекта.

- Мы говорим не о формулах, а о человеке. О том, как сохранить опору, вдохновение и любовь к профессии, – говорит руководитель проекта Алина Хаматдинова.

Мероприятие собрало 30 педагогов. Для многих оно стало не просто обучающей сессией, а настоящим личным событием.

- Я взяла очень многое для себя, различные инструменты для проработки и понимания своих эмоций, эмоций других людей, это замечательная возможность научиться чему-то новому, – поделилась впечатлением учитель русского языка Елена Лапшина.

- Целью было получить психологический релакс, было так легко и все ответы сами находились в нас. С некоторыми заданиями возникли трудности, и я для себя сделала вывод, что нужно доверять другим. Тренинг получился не только про эмоциональное выгорание, но и для развития личности, - отметила педагог-дефектолог Алина Атантаева.

Подобные тренинги проходят и в других регионах. Платформа Smart Ustaz предлагает педагогам онлайн-курсы, живые встречи и программы по развитию гибких навыков и эмоционального интеллекта.