Новая школа на 900 мест, которую строят в 11-м микрорайоне, будет полностью на государственном языке обучения. Об этом на встрече с населением 22 мая сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.

- К нам недавно приезжал председатель правления АО "Самрук-Казына", который является заказчиком строительства, - рассказал он. - Мы подвели к школе инженерную инфраструктуру на 1,2 млрд тенге. Провели туда два кабеля электроснабжения с подстанции. Подвели теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, подключили связь. Сейчас вопрос только стоит в подъездном пути и парковке со стороны ул. Ленина, до 1 июля мы завершим эту работу. И эта школа будет 100% с госязыком.

Ещё одну школу, на 1 200 мест, которую строят на средства ERG, планируют сделать с русским языком обучения. Туда переведут нынешнюю гимназию № 2.

Как подчеркнул Ионенко, новые школы должны открыть к 1 сентября.

- Очень часто мне задают вопрос о том, что нет возможности обучаться на государственном языке, - сказал аким Рудного. - Посмотрите на наши данные. Дошкольное образование: в 2023 и 2024 году было 15,4% казахских групп, а в этом году их 30% - в два раза больше! За всё время независимости сделали 15%, а за два года мы довели до 30%. В среднем образовании было 23%. С учётом запуска школы и перевода классов в некоторых школах мы достигнем 37%. Поэтому считаю, что вопрос в данном направлении практически снят. Точечную работу мы продолжим, есть вопросы по шаговой доступности. Чтобы перевести школу с одного языка на другой, нужен ряд учителей. К сожалению, есть вопросы по комплектованию. Мы даём много квартир медработникам, многодетным семьям. Но вопрос с учителями очень сложный.

Жительница Рудного Болганай ЖЕЛДЕРБАЕВА рассказала, что её дети учатся в школе № 4. В начальном звене есть классы с казахским языком обучения, а с 5 класса - только с русским. Она обращалась с этим вопросом к начальнику отдела образования, но без результата.

- В Рудном стоит вопрос о том, чтобы наращивать охват с государственным языком обучения, - ответил заместитель акима Рудного Сакен КОКИШЕВ. - Если смотреть по численности населения, у нас в городе и ближайших сёлах 36% населения - казахи, а русскоязычных национальностей - 54%. Доля в процентном соотношении к этому и идёт. Но вы посмотрите на Лисаковск и другие города области - там нет такой процентовки. Поэтому надо с пониманием относиться.

Виктор Ионенко резюмировал: возможностей для обучения на госязыке больше, чем достаточно.

- Перевод школы №4 полностью на госязык вызовет обратный негатив с другой стороны, - сказал аким. - Один класс в школе тоже невозможно перевести. До 4 класса нужен один педагог, а в 5 классе начинаются предметники. То есть, нам для 1 класса нужно 10 учителей. Мы не можем так делать. Никто ради одного класса не придёт работать. Всю школу мы тоже перевести не можем.

Заместитель руководителя отдела образования Рудного Наталья ЮДИНА добавила, что в некоторых школах есть классы, в которых на госязыке учатся по 10–15 человек вместо 25.

- В школе №1 мы не набрали 1-й класс с госязыком обучения, - пояснила она. - В школе №12 мы также не набрали достаточное количество детей, хотя там есть возможность. И ни одному жителю мы не отказывали, чтобы их дети учились на госязыке. Построят новую комфортную школу на 900 мест с новым оборудованием и педагогами. Можно пойти в школу №7, одну из последних построенных в нашем городе - там тоже есть возможность учиться на госязыке.

Болганай Желдербаева сообщила, что ей приходится развозить четырех детей по разным школам.

- Невозможно подстроиться под всех 123 000 человек, - отреагировал Виктор Ионенко. - Давайте так: мы рассмотрим возможность перевести (на казахский язык обучения - "НГ") школу №4. Просчитайте всё, потом инициативную группу отдельно соберёте и всё расклады им полностью покажите.

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